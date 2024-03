Éppen nyolc évtizede, 1944 tavaszán süllyedt el a Délibáb nevű hajó, melynek roncsa alacsonyabb vízállásnál még ma is látható a Tisza-tóban. Az eleinte Megyer néven emlegetett jármű nem csak a Tiszán, hanem a Dunán is aknákat szedett egy időben, később, 1945-ben pedig már a Balatonon is. Miután magántulajdonba került, áthozták a Tisza-tóra, ahol 1984-ben ismét elsüllyedt., s akkor már végleg sorsára hagyták.

A Délibáb roncsai olykor ma is elő bukkannak a hullámok közül

Fotó: Mészáros János

A hajó maradványai általában a téli vízszint idején, a Tisza-tó alacsony vízállásakor emelkednek ki a hullámok közül Kiskörénél.