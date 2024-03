Tiszafüred Város Önkormányzatának képviselő-testülete február 29-én soron kívüli testületi ülést tartott a városházán. Az ülésen számos, sokakat érintő kérdés előkerült. A postáról és egy pályázatról is szó volt.

A képviselő-testület a Magyar Posta Zrt. megkeresésére döntött arról, hogy Tiszaörvény és Kócsújfalu településrészeken továbbra is fenntartja a postai felvételi szolgáltatást. Ezzel együtt vállalva annak jövőbeni, önkormányzatra háruló, évi 2,6 millió forint összegű költségeit is. Emellett egy támogatásról is szó esett a testületi ülésen.

Mint kiderült, az önkormányzat csatlakozott a 8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány által meghirdetett „Kamaszbarát Önkormányzat” felhíváshoz, amelyet 350 ezer forinttal támogat. A szervezet által meghirdetett „Javíts egy jegyet” pályázatban a Szent Imre Katolikus Iskola és Háromkirályok Óvoda 8. b osztálya a „Tiszafüred legszorgalmasabb osztálya” címet nyerte el, így a támogatásból részt vehet az idei budapesti Kamasz fesztiválon.