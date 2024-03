Rákóczifalván bosszúságra adott okot egyes belterületi utak állapota. Néhány éve 300 millió forint állami támogatásból hoztak rendbe több utcát is, de még így is nem egy helyen kerülgethetik a kátyúkat az autósok.

Felmaratták a régi aszfaltot, majd új burkolatot kapott az úttest a posta előtt

Fotó: Mészáros János

A helyiek örömére, egy útszakasz ismét megújult az elmúlt héten. Az önkormányzat saját költségvetése terhére vállalta fel a központban egy tönkrement útszakasz felújítását. A munkálatok március 25-én kezdődtek meg és a héten be is fejeződtek.

– A posta előtti útszakasz elhasználódása már kezdte ellehetetleníteni a közlekedést. Több nagy kátyú keletkezett rajta, a csapadékvíz rendszeresen megállt benne, és az útszakasz rövid időn belül használhatatlanná vált volna – mutatott rá dr. Túróczi Imre polgármester. – A felújítás költsége mintegy hárommillió forint volt, az útfenntartás normatív állami támogatásából valósult meg.

A munkálatok során a régi aszfaltot felmaratták, és az úttest körülbelül 220-250 négyzetméteren teljesen új aszfaltborítást kapott. Az útburkolással kedden sikerült is végezni, a következő napokban pedig az útpadkát is rendbe tették. Megtörtént az útburkolati jelek ismételt felfestése is.

A polgármester elmondta, a munkálatok láttán máris kapott lakossági megkereséseket, sorolták a helyiek, mely utcákban hasonlóan rossz az úttest állapota.

– Évtizedes problémáról van szó, ami jó néhány utat érint. Ekkora útfelületet az önkormányzat saját költségére nem tud rendbe tenni, ilyen nagyságrendű normatív támogatást sem kapunk – hangsúlyozta dr. Túróczi Imre. – Kátyúzást még be tudunk vállalni az idén, de teljes útfelújításra egyelőre pályázati lehetőségek sincsenek.

Amit lehet, azt persze megteszi az önkormányzat. A főtér déli oldalán az ünnepek előtti héten elkezdték a járdaépítést is, szintén saját erőből, sőt, saját dolgozókkal, így is csökkentve a beruházás költségeit. Körülbelül 100-150 méteren újul meg a gyalogos út.

A járdaépítés munkálataival várhatóan április első hetének végére készülnek el a szakemberek.