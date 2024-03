– Kitisztítottuk a területet, új kerítést is építettünk, így nagyobb lett a hely a konténer körül. Abban gondolkodunk, hogy az út felőli részt a terület tulajdonosának egyeztetésével lezárjuk, és meghatározott időszakban, koordináltan próbáljuk majd megnyitni a zöldhulladék lerakatot a lakosok előtt, terveink szerint május közepétől – mondta a napokban kialakított területről Bander József polgármester.

A zöldhulladék tárolására alkalmas, 600 négyzetméteres területet mutatja Bander József polgármester. A májustól megnyíló lerakót körbekerítették, és kamerák is figyelik majd

Forrás: Beküldött fotó

Mint elmondta, a körülbelül 600 négyzetméter alapterületű helyre azért van szükség, mert korábban a zöldhulladék összegyűjtésére szolgáló 7 köbméteres konténer hamar megtelt, vagy egyszerűen megközelíthetetlenné vált a köré halmozott ágak, nyesedékek miatt.

Nem működött az előző rendszer

– Mindenképpen ellenőrzött formában kell újraindítanunk a zöldhulladék lerakását, ugyanis nagyon sokszor azt tapasztaltuk, hogy már a környékbeli településekről is ide hordták, és csak leborították a lakosok a nyesedékeket. Mint elmondta, eddig akkor vihette a lakosság a konténerbe zöldhulladékot, amikor csak szerette volna, de ez nem működött.

Egyszerűen csak lebillentette mellette

– Mert vagy fizikailag nem tudták, vagy nem akarták magába a konténerbe pakolni a hulladékot. Olyan is előfordult, hogy a zöldhulladék elszállítására bérelt teherautó egyszerűen csak lebillentette mellette. Erre kellett valamit kitalálnunk. Segítségként szolgál majd ebben a helyzetben az új traktorra szerelhető eszközünk, a villa, ennek segítségével könnyebben tudjuk majd rendezni a területet. A fő probléma az, hogy faluhelyen ebben a formában nem működik a zöldhulladék kezelése.

Minden nyomon követhetővé válik

– Pedig, ami nagyon fontos, hogy jelenleg a tűzgyújtási tilalom nem él, vagyis május közepéig legális módon lehet nálunk égetni a kerti hulladékot. Persze meghatározott időpontokban és szabályok szerint. Csak, valahogy a lakosok erről is leszoktak – magyarázta a polgármester. Mint elmondta, problémát jelentett az is, hogy mire a szolgáltató odaért, hogy elszállítsa zöldhulladékot, a gép már nem fért hozzá a konténerhez. Ezért is fontos az, hogy májustól meghatározott időpontokban lehet majd lerakni a kerti hulladékot, ráadásul a telephelyhez kamerarendszert is telepít majd az önkormányzat, így minden nyomon követhetővé válik.