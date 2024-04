Nagytakarítás a Tisza fölött lógva: így mossák a szolnoki Szent István hidat. Eljött a tavaszi nagytakarítás ideje a közúti hidakon is: április 2-án, kedden és másnap, szerdán is forgalomkorlátozás mellett mossák a Szent István Tisza-hidat és az Alcsi-Holt-Tisza-hidat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai. Fotóriporterünk a helyszínen örökítette meg, hogyan is működik mindez a gyakorlatban.

Hatalmas lángokkal égett egy vasúti kocsi Jászkiséren, épületet is veszélyeztetett a tűz. Két vízsugárral tudták megfékezni a tűzoltók a Jászkiséren felcsapó lángokat hétfőn. Egy tárolóként használt vasúti kocsi égett ki.

Súlyos baleset: teherautóba csapódott egy kisbusz Kisújszállásnál. Súlyos baleset történt Kisújszállásnál. Kedden délelőtt egy sódert szállító teherautó és egy kisbusz ütközött össze, utóbbiban öten utaztak.

Ez nem betegség – szolnoki szakértőkkel oszlatjuk el az autizmust övező tévhiteket. Április másodika az autizmus világnapja. Sokféle tévhit övezi ezt a témát, az autizmus ugyanis nem betegség és nem is fogyatékosság. Pontosan mit jelent az autizmus, mit tehet az a család, melyben valamelyik tag érintett, hogyan kerülhet közelebb a társadalom a megértéshez, elfogadáshoz? Minderről Balogné Szabó Anita, az Autistákért Szolnokon Egyesület elnöke, valamint V. Szabó Tamás klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus mesél.

Megérkezett a végeredmény: brutális mennyiségű hulladék gyűlt össze a Közép-Tiszán. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a napokban fejezte be a vízminőségvédelmi kárelhárítási munkálatokat, melynek keretében jóval több mint kétezer zsáknyi szemetet gyűjtöttek a Tisza mentén.

Micsoda látvány! Virágba borult az ország cseresznyéskertje – videón a nagykörűi „mesevilág” Pompás látványt nyújt Nagykörűben a gyümölcsfák virágzása. Hírportálunk videójának segítségével bárki mesés utazást tehet Magyarország cseresznyéskertjébe!

Megérkezett Tószegre Misi, a gólya. A Gerje-tó partján bóklászva bárki találkozhat a falu egyik legnépszerűbb állatával, Misivel, a gólyával.