Egymás után érkeztek a veterán autók

A füves placcra folyamatosan gurultak be a veterán autók, hiszen a rendezvényről azok sem maradhattak el. Az érdeklődők bekukkanthattak egyebek mellett például néhány Lada vagy éppen Porsche motorházteteje alá. A sorban színes Trabantok is szép számmal tűntek fel, sőt, a délelőtt folyamán a kunszentmártoni Kiss István legendás amerikai taxijával is begördült a helyszínre, a lelkes fiatalok egyből fotózkodás miatt álltak sorban a filmekben is felbukkanó típussal.

A hangszórókból retroslágerek csendültek fel, a sorból természetesen a Neoton Família 220 felett című száma sem maradhatott ki. A szünetekben régi reklámok szövegével repítették vissza a rendezvény látogatóit a nyolcvanas és kilencvenes évekig, sőt, még „Szív küldi” kívánságműsort is tartottak.

Veterán autók sorakoztak a martfűi Kikötő téren

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

Alkatrészeket és könyveket is árultak

– Hagyomány már nálunk, hogy a börzénken veteránjármű-alkatrészeket, régiségeket, retro tárgyakat éppúgy lehet kapni, mint kézműves termékeket, játékokat és könyveket. A programhoz kapcsolódik egy mini veteránjármű-találkozó is, ami jelen esetben nem is nevezhető olyan mininek, hiszen sok régi hangulatot idéző jármű található most nálunk – tudtuk meg Kengyel Éva társszervezőtől.

A rendezvényen Eiler Zita muzeológus egész délelőtt érdekes játékokkal várta a gyermekeket és felnőtteket.