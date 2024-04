Az idei, június 9-i választáson immár hetedjére indul a belvárosi körzet önkormányzati képviselői posztjáért dr. Póta Sándor, aki 1994 óta tölti be ezt a feladatkört.

Szalay Ferenc a város polgármestere és dr. Póta Sándor, a körzet önkormányzati képviselője az elkészült és a tervezett beruházásokról is beszámolt hallgatóságának a lakossági fórumon

Fotó: Nagy Balázs

Szeretném a városrész fejlődését a továbbiakban is kísérni, mert lényegében ez a város szíve

– hangsúlyozta a képviselő, aki beszámolt az elmúlt évek fejlesztéseiről, beruházásairól is.

– Többek között ilyen a Kápolna út járdafelújítása, vagy például a Batthyány út, amely nemcsak új burkolatot és parkolókat kapott, de a közművek cseréje is megtörtént. Szemünk fénye, a kis kápolna környékének parkosítása is elkészült, ahogy a belvárosi templommal szemben álló Szomorú Jézus szobor restaurálása, környezetének rendbetétele is – sorolta dr. Póta Sándor. Hozzátette, vannak olyan utcák, járdák, melyekre ráfér a felújítás, a Thököly út egy részén már történt felújtás, jelenleg a Liget és a Szép utca végében lévő szakasz felújítása zajlik.

Felidézte, a Kút utcában egy ideig nem találták meg a gázszivárgás okát, megszüntetésére egy nagyobb volumenű beruházásra volt szükség, melyhez az önkormányzat is hozzájárult. Mint elmondta, a tervek szerint a közeljövőben megújítják a körforgalmak tereptárgyait, és új virágágyásokkal díszítik majd.

Szalay Ferenc a hitélet fontosságára hívta fel a figyelmet, hiszen a körzetben több egyházi fenntartású oktatási intézmény kezdte meg működését az utóbbi években, emellett 1.5 milliárd forintot fordítottak templomfelújításokra.

Beszélt a Tisza-parti sétány a város turizmusában betöltött szerepéről, a kiskápolna környezetének megújulásáról, de arról is, hogy az Ady Endre úti folyamatos csőtörések problémájának megoldását elkezdte a város. Hangsúlyozta, az 50-60 éves csatornahálózat jelenleg állami kezelésben van.

– Elindultunk az ügyben. Bízom benne, hogy napokon belül pozitív visszajelzés érkezik arra, hogyan lehet végleges megoldást találni a problémára. Kétmilliárd forint értékben átvilágíttattuk a város csatornahálózatát, ez a felmérés egy 123 milliárd forintos pályázathoz készült. Arról szól, hogy a város minden egyes részén ahol csatorna van, megnéztük, hogy hol kell azonnal cserélni, milyen ütemben kell a szakaszokat felújítani. Az átvilágítási terv már a kormányzatnál van, tehát, a jövő tekintetében komoly elképzelésink vannak a csatornahálózat felújításáról – közölte a polgármester.

A lakossági fórumon szóba került még a város gazdasági fejlesztésének szerepe, és az Európai Uniós választás jelentősége a jelenlegi háborús helyzetben.