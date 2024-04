Pénteken és szombaton adják be a kutyák veszettség elleni védőoltását Jászkarajenőn – tájékoztatott hétfőn a település önkormányzata. Pénteken 14 órától 17 óráig, szombaton 8 órától 11 óráig van lehetőség az eboltásra a községháza udvarában. A három hónaposnál idősebb kutyák számára kötelező oltás díja ebenként négyezer forint. Aki nem tudja oltásra vinni kutyáját, az házi oltást is kérhet, ötezer forintért. Emellett – ezer forintos díjért – pótolni lehet az elveszett oltási könyveket is.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció