Mulcs, karók, kötözők és persze köztük az erős, fiatal fák. Ez így, egy csomagban érkezett Kőröstetétlenre, ahol tovább folytatódik a falu fásítása az Agrárminisztérium égisze alatt zajló Országfásítási Program keretében.

Pásztor Roland, Kőröstetétlen polgármestere elmondta, a település több pontjára is jutott az Országfásítási Programban igényelt fákból

Fotó: Rózsa Róbert

Ez ügyben legutóbb kedden ragadtak ásót a falubeliek, mikor is a NEFAG Zrt. pusztavacsi munkatársainak segítségével ültettek fákat a kondipark szomszédságába. Ezúttal hárs, juhar, kőris, szivarfa került a földbe.

Mint Pásztor Roland, a település polgármestere elmondta, elsősorban gyorsan növő, árnyékot adó fákat igényeltek a községben immár rövid időn belül negyedik alkalommal megejtett faültetési akcióban. Hozzátette, az Árpád-emlékműnél is szerették volna erősíteni a parkos jelleget, ezért ott juharfák ültetése mellett a virágosítottak is. Az ott tavaly ősszel telepített fák mindegyike szerencsére ki is hajtott most tavasszal – fűzte hozzá. A fásítás kapcsán a polgármester elmondta, az elmúlt időszakban több idős fát is ki kellett vágniuk a községben, de ezeket többszörösen pótolták is tudták.