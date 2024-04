Befejeződött Tiszasülyön az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése.

Javában dolgoznak az önkormányzat munkásai a falak festésén

Forrás: Beküldött fotó

A fejlesztés a TOP Plusz pályázaton elnyert több mint 156 millió forint támogatásból valósult meg, e projekt részeként a könyvtár felújítása is megtörténik. Az hivatalban viszont a helyiségekre is ráfér már a renoválás. Mint Nagy Richárd polgármestertől megtudtuk, ha már korszerűsödött az épület és kívülről megszépült, saját költségvetésük terhére elvégzik a házasságkötő terem és a tárgyaló kifestését is. A munkát az önkormányzati dolgozók végzik.