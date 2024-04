A tiszaderzsi Béke utca 22. valóban a béke hajléka Frici, a leguán számára. A kis jószág ott valódi családtagnak számít, még külön szőlővel felfuttatott rózsabokros paravánt is készítettek neki. Ám április 14-én történt valami: Frici eltűnt.

Minden jóval kényeztetik szerető gazdái Fricit

Fotó: Metropol

Minderről a leguán gazdája, Szandra számolt be először a Metropolnak. Mint mondta, a család, köztük Szandra kislánya is nagyon aggódik kedvencükért.

Mint most a Szoljon.hu-nak elmondta, épp az említett paravánon sütkérezett Frici azon a napon, amikor nyoma veszett.

A kislányommal átmentünk egy órára a szomszédba, viszont mire visszamentünk, nem találtuk. Kerestük a kertben mindenfelé, szóltunk a szomszédoknak is

– mondta Szandra.

Ám eddig nem jártak sikerrel, Frici egyelőre nincs meg. Akit ráadásul a hideg időjárás és az utcabeli macskák miatt nagyon féltenek a gazdái. Ezeken túl pedig a fűnyírók, fűkaszák is fenyegetést jelentenek a hüllőre.

A reményt viszont még adták fel: hétvégén utaznak vissza Tiszaderzsre, és bíznak benne, hogy meglelik állatkájukat.

Kiadták a riasztást

Frici eltűnése nyomán akcióba lendült a helyi polgárőrség is. Nagy László, a Tiszaderzsi Községi Polgárőr Egyesület szolgálatvezetője hírportálunknak elmondta, kiadták a riasztást a polgárőrség tagjainak.

– Még él a remény. Ezért folyamatosan pásztázzuk a szomszédos telkeket. Problémát egyfelől a hideg időjárás jelent, amelyet a leguánok nem kedvelnek. Másfelől nehezíti a kutatást az is, hogy a leguán rejtőzködő állat, így nem tudjuk, pontosan hol keressük – magyarázta Nagy László. Hozzátette, az sem világos, mekkora területet kell átfésülni, mivel nem tudják, hogy milyen messzire juthatott el Frici.

Mennyi esélye lehet életben maradni Fricinek?

Arra az esetre, ha sem macska, sem fűnyíró nem ragadta el, Fricinek jók lehetnek a túlélési kilátásai. Mint dr. Bencsik Lili állatorvos hírportálunknak elmagyarázta, ha Frici ügyes volt, és el tudott bújni, a jelenlegi, mínuszoktól mentes időjárásban már képes lehet a túlélésre. Az elmúlt napokban már a honos gyíkok is megjelentek a sziklakertekben, és a leguánok szervezete is azokéhoz hasonlóan működik, ezért Frici is megmaradhat – fogalmazott.

Hol keressük Fricit?

Frici a leírások szerint nagyjából 30 centiméter hosszú, hangtalan, nyugodt, emberközeli állat. A füves részek mellett a bokrokon, fákon is meglapulhat. A polgárőrök mellett a falu is azt kérte közösségi oldalán, hogy akinek információja van Friciről, jelentkezzen. Gazdáik pedig azt kérik a környékbeliektől, hogy körültekintően nyírják, kaszálják a füvet.