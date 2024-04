A költségvetést tárgyaló testületi ülésen megszavazták, hogy három, egyébként használt eszközt vásárol a település önerőből. A gépeket azóta már ki is fizették.

Virág József polgármester mutatja a forgó rakodó gépet

Forrás: Beküldött fotó

A tiszakécskei önkormányzatától 3 millió forint + áfa összegből megvásárolt forgó rakodó gépet már korábban áthozták a településre. Azóta ki is próbálták, felmérve, milyen hiányosságai lehetnek az eszköznek.

– Bár másik vármegyéhez tartozik, jó szomszédi viszonyban vagyunk Tiszakécskével, az ottani polgármesterrel. Tudtuk, hogy új rakodót akarnak vásárolni, így rákérdeztem, mi a szándékuk a régivel. A használt gépről tudtuk, hogy jó állapotú, a főbb részek renden vannak, kisebb javítani valókkal pedig számoltunk, így egyértelmű volt, hogy érdemes lenne megvenni – hangsúlyozta Virág József polgármester. – Amint áthoztuk, legelőször is lemostuk az egész gépet, hogy alaposan átvizsgálhassuk. A próbáknál az derült ki, hogy ereszt a vízcső, és a hidraulika olajnál is tapasztaltunk folyást. Szerencsére a javítás sem került sokba, mivel az önkormányzati dolgozónk, Szabó Sándor, akit erre a gépre ültettünk, rendelkezik nehézgépkezelői végzettséggel és ért a szereléshez is. Így gond nélkül elhárította a hibát. A gépet munkába fogtuk, a leendő emlékpark területéről kezdtük el vele a földben lévő gyökereket eltávolítani. Használat közben derült ki, hogy az egyik kerék is ereszt, hiába fújtuk fel, ismételten lapos lett. A belső gumi szelepje kitört, így vennünk kellett egy új belsőt, de mindössze ennek ára volt a javítási költség – számolt be róla a polgármester.

A rakodógéppel pedig azóta is rendezik az emlékpark területét.

A gépbeszerzések azonban ezzel nem fejeződtek be. Megvásároltak két, szintén használt eszközt Besenyszögről is. A billencs pótkocsi bruttó másfél millió forintjába került az önkormányzatnak, a tartály pótkocsiért pedig egymillió forintot fizettek. Ezeknek szintén jó hasznát veszik, főleg, hogy rendelkeznek is olyan traktorral, amihez hozzá tudják kapcsolni.

Célzottan érdeklődtem, a vármegyében, nyert-e pályázaton valamelyik környékbeli önkormányzat új gépet, és rákérdeztem, mi a szándékuk a régivel. Így került a képbe Besenyszög, ahol még azt is vállalták, hogy átadás előtt átvizsgálják a pótkocsikat, ezért is kellett rájuk várni némi időt

– árulta el Virág József.

Balogh Zoltán polgármesterrel hétfő délután írták alá az átvételi papírokat, a pótkocsikat e napon át is szállították Tiszajenőre. Kedden már munkába is állíthatják őket.

A billenőssel a kiszedett gyökereket el tudják szállítani a helyszínről. A leendő emlékpark egy mélyedésben terül el, így az a terv, hogy feltöltik földdel, amihez szintén a billenőst tudják igénybe venni. A tartálykocsival pedig a már beültetett park öntözését oldják meg könnyedén. Két méter magas facsemetéket már vásároltak is, miután nem sikerült nyerniük az Országfásítási Programban, e fákhoz akciósan jutottak hozzá. E hónapban szeretnék ezeket is végső helyükre beültetni.

Az eszközöket természetesen nem csak az emlékpark kialakításánál szeretnék működtetni, jó hasznát látják egyéb fejlesztési, településrendezési törekvéseiknél is, megspórolva így egy külső kivitelező felkérésével járó költségeket, és megvalósíthatnak olyan munkákat is, melyekre nem tudnak pályázni.