1. Reggel elhűlve nézett az üzemanyagtartályba a jákóhalmi sofőr, nem hitte el, amit látott

Elkapták a gázolajtolvajt Jászjákóhalmán

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Egy jászjákóhalmai lakos tett bejelentést a rendőrségen április 15-én reggel, hogy az éjszaka folyamán az ingatlana előtt parkoló teherautó üzemanyag-tartályából ismeretlen ellopott 65 liter gázolajat. A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, és előállítottak egy helyi fiatalkorút, akit gyanúsítottként hallgattak ki.

2. Különleges sorompóval parancsolhatunk megálljt a csupasz csigák pusztításának

Papp Károly kezében a csigasorompóval, ami egy kíméletesebb módszere a csupasz egyedek távol tartásának

Fotó: Nagy Balázs

A szolnoki Papp Károly évtizedek óta nagy kertbarát, mára a növények gondozásának, nevelésének, megóvásának szakértője lett. Emellett a kártevőkkel szembeni praktikák is szép számmal lapulnak a tarsolyában, erről mesélt hírportálunknak.

3. Szinte egész Európában körözték a pár tagjait, akik nemrég költöztek Tiszapüspökibe

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Európai elfogatóparancs volt érvényben azok ellen a külföldi állampolgárok ellen, akiket a napokban tartóztattak le a törökszentmiklósi rendőrök Tiszapüspökiben. Hírportálunk információja szerint egy párról van szó, akik nemrég költöztek a településre.

4. Életveszélyes éjszakai hősködést vettek videóra az egyik szolnoki játszótéren

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Nem először tesz közzé figyelemfelhívó bejegyzést közösségi oldalán a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. (SZVÜ) a város játszótereinek használatával kapcsolatosan. Ezúttal tizennégy év fölötti fiatalok veszélyérzet nélkül pörögtek-forogtak a tiszaligeti helikopter-rotor-körhintáján.

5. A holokauszt áldozataira emlékeztek Szolnokon

Sokan részt vettek az eseményen

Fotó: Mészáros János

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján több helyszínen is koszorúzást rendeztek Szolnokon, így az egykori gettó helyén álló emlékkőnél is. Ezt követően a botlatókövek mentén végigsétáltak az egykori zsinagógába, ahol Szalay Ferenc polgármester is szólt a megemlékezőkhöz.