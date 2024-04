Az áradás után az ártereken megállt víz a napokban nagyon gyorsan apadásnak indult a hirtelen felmelegedésnek köszönhetően. A szövetség halőrei korábban vizsgálták már ezt a területet, akkor még a magasabb vízállásnál nem lehetett látni, hogy vannak-e halak ezen a részen.

Mint Donkó Péter ügyvezető igazgató elmondta, csütörtökön érkezett a bejelentés a horgászoktól, hogy a szóban forgó területről visznek halakat.

Ez a szép ponty is megmenekült

Forrás: Beküldött fotó

Orvhalászt ugyan most nem értek tetten, de a szövetség megkezdte az egyre sekélyebbé váló tocsogókból, ártéri tavacskákból a halak mentését.

A vizes területen sűrű sás és egyéb növényzet nehezítette a munkát, hagyományos halászhálót itt sem tudtak használni. Két megbízott halász a KTVHESZ halőreivel együtt merítő szákokkal „kergették” a lábszárig érő vízben a halakat, melyek között akadtak termetesebb példányok is.

A művelet eredményesen zárult: összesen 250 kilónyi pontyot és 70 kiló dévérkeszeget sikerült megfogni és visszaszállítani az élő Tiszába, így megmenekültek a rájuk váró lassú fulladástól.

A merítőhálókból 60 kilónyi kárász is előkerült, ezeket, mivel idegenhonos fajról van szó, a halászok elszállították a területről.

Planicska Ferenc halőrzési vezetőtől megtudtuk, most is vannak olyan területek, amelyeket figyelnek, többek között a Tószeg alatti terület is. Elmondása szerint azonban itt még elég mély a víz ahhoz, hogy látni lehessen, mennyi hal rejtőzik benne.