Jól tudják a horgászok, hogy a jogszabályi előírás szerint országosan május 2-től május 31-ig pontyfogási tilalom lép életbe, biztosítva a halfaj zavartalan szaporodását annak ívási időszakában. A vizek halgazdálkodási hasznosítói azonban a sűrűn telepített területeken kérhetik a tilalom feloldását a Halászati Hatóságtól.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Így tett a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) is, a kérelmét jóvá is hagyták. Több vármegyei horgászvíz pecásai is örülhetnek, hogy erre az egy hónapra sem kell lemondaniuk a hazánkban legkedveltebb hal horgászatáról.

A Nagykunsági-főcsatorna nyugati és keleti ágán, illetve a felső szakaszon a Tisza-tó vízkivételi zsilip és az Abádszalók-Tiszaburai híd közötti szakaszon, továbbá a Jászsági-főcsatorna Tisza-tó vízkivételi zsilip és Kisköre közötti szakaszán, valamint a Malomzugi Holt-Zagyván a májusi tilalmi időben is fogható és megtartható a ponty.