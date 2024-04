– Vogel Elemér, a Szép Házak című folyóirat főszerkesztője évek óta adományoz Kengyel számára ruhákat, bútorokat. Ő keresett meg azzal, hogy amennyiben szüksége van az önkormányzatunknak tűzifára, erre a célra felhasználhatjuk ezeket a régi cirkuszi kocsikat... – kezdte a nem mindennapi történetet Gál József polgármester.

A különleges cirkuszi kocsik már a polgármesteri hivatal udvarán állnak. Várhatóan nyáron újítják fel a nemzetközi produkcióban szereplő egykori díszleteket, hogy később szállásként funkcionáljanak. A kocsikat Csikós Melinda titkársági ügyintéző mutatta meg hírportálunknak

Fotó: Mészáros János

Amikor megláttam fotókat, azonnal úgy gondoltam, kár lenne ezeket a látványos cirkuszi kocsikat felaprítani. Kiderült, a kocsik David Merlini szabadulóművész tulajdonában vannak, ő a felajánló, és a budapesti Houdini Ház. Az is kiderült, hogy a két cirkuszi kocsit a 2014-ben bemutatott Houdini című alkotás forgatásakor használták

– mondta a különleges díszletekről a településvezető. A kétrészes sorozatot Magyarországon forgatták az Oscar-díjas Adrien Brody főszereplésével, valamint ismert magyar színészekkel. A cirkuszi kocsik a film forgatását követően 10 évig egy telephelyen álltak, mígnem trélerek segítségével Kengyelre szállították.

– Szeretnénk ezt a két kocsit felújítani, és Bagimajorba szállítani. Különleges szállásként funkcionál majd az addigra megújult Turisztikai Központunkban, ahol akkor már fürdési és főzési lehetőség is lesz. A felújítás várhatóan nyáron történik majd, olyan, a forgatáson készült fotók alapján, melyeken eredeti állapotukban láthatóak. A kerekek is fából készültek, van olyan, amit teljesen újra kell majd gyártani – számolt be a tervekről a polgármester.

Mint elmondta, a Turisztikai Központ bővítésének munkálatai várhatóan ősszel kezdődnek el, csak ezután kerülhetnek helyükre a különleges szállásként funkcionáló cirkuszi kocsik.