Sikeres volt az I. Jászkapitányi Bál, mely Kiss Gábor regnáló jászkapitány ötlete alapján, a Jászkapitányok Tanácsa, valamint a Jászdózsai Kultúráért és Ifjúságáért Egyesület szervezésében valósult meg.

Kiss Gábor regnáló jászkapitány köszöntötte a résztvevőket az I. Jászkapitányi Bálon, Jászdózsán

Fotó: Pesti József

– Nagyon öröm számomra, hogy ilyen sokan fontosnak tartották, hogy az első Jászkapitány Bál létrejöjjön – kezdte köszöntőjét az esten Kiss Gábor. A regnáló jászkapitány arról is beszélt, hogy milyen célok motiválták a kezdeményezés elindításában. – Fontosnak tartottam, hogy új hagyományt hozzunk létre, amellyel a jövőbeli jászkapitányok hagyományőrző tevékenységét segítjük, hiszen az ezzel járó feladatokat mindenki társadalmi munkában végzi. Továbbá a rendezvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a jász és a jászkapitány szó többet szerepeljen a közbeszédben, ezzel is erősítve a jász identitástudatot. Bízom benne, hogy a jászkapitányi bál hagyománnyá válik – hangsúlyozta.

A jászkapitányok saját költségükön minden évben mintegy 120-130 rendezvényen vesznek részt a Jászkunság településein. Az első bálon összegyűlt adománnyal a XXVIII. Jász Világtalálkozón, Jászjákóhalmán beiktatásra kerülő jászkapitány hagyományőrző tevékenységét segítik. A köszöntők sorában beszédet mondott Baranyi Sándor polgármester és Pócs János országgyűlési képviselő, majd Hortiné dr. Bathó Edit, nyugalmazott múzeumigazgató tartott előadást a régi és új jászkapitányokról. Az est fénypontjaként átadták a Hit és Hagyomány díjat, melyet a jászdózsai 1813. számú Szent Mihály Cserkészcsapatnak ítélt oda a Jászkapitányok Tanácsa.

Az elismerést Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány kezdeményezésére alapították 2014-ben. A hangulatos jótékonysági bál megnyitóját hagyományőrző, kulturális műsor gazdagította. Horváth Lilla és Ugnóczi Oszkár, a Bozóky János Általános Iskola másodikos tanulói nyárádselyei táncokat mutattak be. Fellépett Kátai Viktória is, aki tavaly elnyerte a Jászság Hangja címet.