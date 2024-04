Ló és lovasa szinte eggyé válva robognak végig a jászkarajenői Mini Major díjugrató versenypályáján. Mozgásuk egy pillanatra sem bicsaklik meg, úgy futnak végig a pályán, mint forró kés a vajon. Az egész egy perc, hibapont nincs.

Látványos lovasversenyt rendeztek Jászkarajenőn, a Mini Majorban

Fotó: Rózsa Róbert

Nem is kérdés: épp egy győztesnek bizonyuló startot láthattunk, aligha meglepő a lovas boldog kurjantása, hátasának pedig jogosan járt a paskolás.

– Tudja, ehhez ez kell. Tudni kell tartani a lendületet, meg kell tudni ülni a lovat. Ehhez az kell, hogy a ló és a lovas is ilyen vagány legyen – magyarázta a győztes csapatának vezetője, dicsérete pedig annál is inkább helyénvaló, mert a lovas egy ifjú hölgy volt. És hozzátesszük azt is, hasonlóan vagány leányzóból temérdek volt szombaton, Jászkarajenőn, ahol a Mini Major történetében először rendeztek szabadidős verseny. Név szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szabadidős Bajnokság első fordulóját.

Az egésznapos megméretésen összesen húsz versenyszámban 17 egyesület lovasa vett részt, 204 indulóval. A viadalon a versenyszámok első három helyezettje kupát, az 1-6. helyezett szalagot nyert – élményt pedig minden induló, hiszen rendkívül otthonos versenyt hoztak össze a faluszéli karajenői majorban.

– Idáig mi csak házi versenyeket rendeztük a saját versenyzőinknek. De mivel sokat járunk versenyezni, szinte felkértek bennünket Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, hogy szervezzük meg a viadalt – fejtette ki hírportálunknak Karainé Fazekas Erika, a rendező Mini Major vezetője. – Ez azért egész más szint, mint az eddigi versenyeink. Sok ember nagyon sok munkája van abban, hogy ez a viadal megvalósulhatott – tette hozzá.

A jászkarajenőiek egyébként nem csak házigazdaként álltak helyt: a 12 lóval rendelkező csapat 40 saját starttal vett részt, és szép eredményeket, értékes helyezéseket értek el. A mezőnyben egyébként főleg jászkunsági gárdák voltak, de Miskolcról, Orosházáról, Kiskunfélegyházáról is érkeztek.