F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnöke elmondta, az egyesület hagyományőrző és értékteremtő munkája évről évre egyre erősebben biztosítja a kunok megmaradását a Kárpát-medencében.

F. Kovács Sándor elnök ajándékkal köszöntötte azokat a tagokat, akik a közelmúltban megyei és országos elismerésben részesültek

Fotó: Daróczi Erzsébet

A szövetség elnöke szólt az egyesület által is támogatott tavalyi kis- és nagykun rendezvényekről, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak éppúgy, mint a 2023. évi működésről és a gazdálkodásról szóló beszámolót, amelyet Kun Csaba, a Felügyelő Bizottság elnöke ismertetett. A jelenlévők megszavazták az idei terveket is, amelyek között több fesztivál támogatása is szerepel. A közeljövőben megrendezendő karcagi, budapesti és berekfürdői eseményekre a szervezők meg is hívták tagtársaikat.

F. Kovács Sándor elnök ajándékkal köszöntötte azokat a tagokat, akik a közelmúltban megyei és országos elismerésben részesültek. A közgyűlés végén dr. Bartha Júlia etnográfus mondta el a kun miatyánkot.