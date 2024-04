– Több mint tizenöt évig Budapesten éltem és amikor visszaköltöztem, azzal szembesültem, hogy hiányként tekinthetünk a vármegyében a képregény börzére. Így ennek a rendezvénynek a szervezési „terhét” boldogan magamra vállaltam! – mesélte hírportálunknak Szabó Miklós szervező.

Több százan gyűltek össze az Agórában, hogy képregényt vásároljanak

Fotó: Nagy Balázs

– Hála a hosszú évek gyűjtése alatti ismeretségeknek, már első alkalommal is egy igen nagyszámú és lelkes eladói csapat verődött össze, akik színes termékeikkel egy kínálattal rendelkeznek. A nagy érdeklődésnek és látogatottságnak köszönhetően, az alap csapat azóta is rendszeresen megjelenik a börzén, sőt alkalomról alkalomra vannak új jelentkezők is.

Budapestről, Debrecenből, Érdről és Nyíregyházáról is érkeztek eladók, hogy árulják portékájukat a negyedik Szolnoki Képregény és Játékbörzén.

– Az idősebb korosztály és a gyűjtők általában a drágább képregényeket keresik, a gyerekek és a fiatalok pedig az egyszerűbb játékokat – folytatta a szervező.

Az esemény nem csak felnőtteknek szól, hiszen azért szervezzük ezt a börzét, hogy a gyerekek is kedvét leljék a játékokban és az általuk kedvelt képregényekben

– emelte ki.

– Már több mint egy évtizede járom az országot Nyíregyházától Szombathelyig a képregények nyomában. Azóta nem volt olyan ezzel kapcsolatos rendezvény, ahol adni, venni, cserélni lehet, amin én nem vettem részt. Ennek oka, hogy 1989 óta a Pókember első Magyarországi megjelenése óta képregény rajongó és gyűjtő vagyok – mondta Szabó Miklós.