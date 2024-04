A vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) a civil szervezeti vezetők részére az év folyamán rendszeresen szervez workshopokat. Ezek az alkalmak egymásra épülő témaköröket dolgoznak fel. Az április 3-án megtartott program a konfliktuskezelésről szólt, a korábbi, asszertív kommunikációt ismertető összejövetel folytatásaként. A foglalkozást Csibrány Csilla, a Szolnok Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ munkatársa tartotta.

Csibrány Csilla az elméleti ismeretek mellett gyakorlati tudnivalókat is megosztotta a hallgatósággal

Forrás: Beküldött fotó

A résztvevők egy tesztet is kitöltöttek, melyből kiderült, hogy versengő, problémamegoldó, kompromisszumkereső, elkerülő, vagy alkalmazkodó megoldásokat preferál az illető elsősorban. A szakember azt is hangsúlyozta, az egyes embereknél mindegyik attitűd jelen van, ha nem is egyenlő mértékben, és az adott helyzettől függ, hogy melyik hozzáállás kerekedik felül.

Átbeszélték a különböző konfliktusmegoldási stratégiákat, melyeket fontos ismerni annak érdekében, hogy egy szervezeten, csoporton belül a felmerülő nézeteltéréseket a vezetők hatékonyan kezelni tudják.