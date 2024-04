– Ez az est egy igazi ünnep, alkalom arra, hogy köszöntsük a karcagi egészségügyi dolgozókat – fogalmazott köszöntőjében Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlési elnöke a Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégiumban tartott esten. – Mindannyian lelkiismeretesen és szakadatlanul végzik a munkájukat, aminek köszönhetően biztonságban és egészségben élhetjük az életünket. Most van egy kis idejük megállni, és hátrahagyva a dolgos mindennapokat önfeledten eltölteni egy kellemes estét. Köszönjük nekik, hogy vannak nekünk, hogy értünk dolgoznak! – fűzte hozzá az elnök.

Jó hangulatban telt az esemény

Fotó: Daróczi Erzsébet

Mindig is presztízs volt a kórházban dolgozni

– A karcagi kórház 1968 óta mindig fontos szerepet töltött be a város és a térség életében – vette át a szót F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. – Mindig is presztízs volt ott dolgozni. Mindenki tudta, hogy ez nem Kátai Gábor Kórház, hanem a kórház, mely ma is térségünk meghatározó pontja. Kívánom, hogy ezt a presztízst, amit a karcagi kórház jelent, őrizzük meg, mert büszkék vagyunk önökre, az itt dolgozókra – fogalmazott a parlamenti képviselő.

Nagyné László Erzsébet főigazgató is mindenkinek megköszönte a részvételt, majd az estét szervező csapatot méltatta. Dr. Fazekas Gábor Gyula, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumi elnöke is háláját fejezte ki azok felé, akik hozzájárultak az est megrendezéséhez.

Eszközfejlesztésre fordítják az est bevételét

Pohárköszöntőjében Szepesi Tibor polgármester arról beszélt, hogy a bálnak két célja is van: egyrészt hogy a dolgozók munkáját segítsék a bevételből megvalósuló eszközfejlesztésekkel, másrészt pedig az, hogy azok, akik a kórházba kerülnek, a modern műszerek segítségével mihamarabb meg tudjanak gyógyulni.

– Hiszen legnagyobb kincsünk az egészségünk! Ehhez járul hozzá az alapítvány az önök támogatásán keresztül – mondta Szepesi Tibor.