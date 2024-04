Kilencven év nagy idő. Kijuthat jóból és nehézségekből is ezalatt, érdemes hát odafigyelni azokra, aki az élet ilyen távlataiból tudnak mesélni.

Dr. Kolláth Ágnes, Törtel jegyzője (balra) és Godó Tibor polgármester (jobbra) köszöntötték a 90 éves törteli Határ Péterné Eszter nénit

Fotó: Facebook.com / Törtel község Önkormányzata

A törteli Határ Péterné Eszter néni például tud. És mesélt is, amikor az önkormányzat nevében Godó Tibor polgármester és dr. Kolláth Ágnes jegyző a napokban becsengetett hozzá, hogy felköszöntse 90. születésnapja alkalmából, amelyet nemrég ünnepelt.

Eszter néni Nagykőrösön látta meg a napvilágot, majd 1953-ban megházasodott, és azóta Törtelen él. 1977-ig háztartásbeli volt, majd dolgozott kézilányként, takarítóként, segédmunkásként. Dolgos évei közben pedig megszülte és felnevelte két gyermekét. És bizony ők azok, akik ma nagy segítségére vannak Eszter néninek.

A hölgy ugyanis 1989-ben nyugdíjba vonult, ám öt évre rá megözvegyült, így kereket harminc esztendeje egyedül él. Emlékeiben – mint az önkormányzat írta – egy szörnyű esemény is megmaradt. 2022 egy téli éjszakáján idegenek törtek be hozzá, és nem csak kirabolták, hanem bántalmazták is. Felépülése elhúzódott, közben gyermekei gondoskodtak róla. Utódainak egyébként is nagyon hálás, ugyanis a 2023-ban infarktust kapott, azóta mindennapos ápolásra szorul, amit gyermekei látnak el. Ágyhoz kötve viszont nincs, igyekszik minél többet sétálni, aktív maradni.

Eszter nénit Godó Tibor polgármester és Kolláth Ágnes jegyző emlékplakettel és virággal köszöntötte 90. születésnapja alkalmából.