Az ólakban pár napja már kapirgálnak a néhány hetes csirkék, a kertekben zöldell a hagyma, a borsó, és szépen sorol már a sárga- és fehérrépa is. És zöldellnek az ősszel elültetett gyümölcsfák is jó néhány kőteleki kertben. A növények és jószágok a Családi Portaprogram keretében cseperednek a Tisza-parti kistelepülés családjainál.

Márkus Andrásné (jobbra) megmutatta csirkéit Rodomszki Lászlónénak, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárának is

Fotó: Mészáros János

Közülük az egyik termelő Márkus Andrásné, aki örömmel mutatta a kertjét.

– Borsót, retket, hagymát és répaféléket vetettem a földbe, mostanra egyre szebbek a növények. És a napokban kaptam meg a húsz csirkét, amit nevelgetek – mondta Ildikó.

A kőtelki hölgy nem ma kezdte a kertművelést, mint mondja, már egészen fiatal korában is mindig vetett kiskerti zöldségeket, jószágot is tartott, így tapasztalattal és örömmel csatlakozott a szociális földprogramhoz, mely a településen is lehetőséget kínál.

Negyven család vesz részt a projektben

Ahogy arról korábban hírt adtunk, sikeresen pályázott, és közel hárommillió forint támogatást nyert tavaly a kőteleki önkormányzat a Családi Portaprogram keretében. A településvezetés közreműködésével negyven helyi család vesz részt a projektben, és kapott lehetőséget arra, hogy „belekóstoljon” az önellátásba. Ősszel gyümölcsfákat kaptak és ültettek el kertjeikben, most tavasszal pedig vetőmagok kerültek hozzájuk, melyek természetesen már földben vannak és növekednek, a napokban pedig csirkéket vehettek át.

Mindezekhez természetesen segítség is „jár”, oktatáson is részt vettek, valamint egy mentor folyamatosan figyelemmel kíséri a tevékenységüket, és szükség esetén segít a családoknak.