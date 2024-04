Tavaly már bebizonyosodott, hogy sokan melléjük álltak. Egy évvel ezelőtt rendezték meg először a Szolnoki kutyagolást Csenge támogatására – azért kutyás futás, mert a lány is nagy kutyabarát –, amikor több százan húztak futócipőt. Idén is sok segíteni szándékozó barát, ismerős és ismeretlen érkezett, hogy Csenge mellé álljanak. Kicsik és nagyok, idősek és fiatalok, rengetegen gondolták úgy, hogy a jó célért ismét futnak. Sokan kedvencükkel érkeztek, a gazdikkal együtt a négylábúak is nyúlcipőt húztak.

Nagyon jó dolog, hogy egy fiatal lánynak próbálunk segíteni. És az is nagyon jó dolog, hogy ennyi kutyás ember van Szolnokon

– mondta el az esemény megnyitóján Szalay Ferenc polgármester, aki természetesen szintén kutyájával érkezett.

– Jó érzés volt pár nappal ezelőtt ott lenni Mága Zoltán koncertjén és jó érzés most itt lenni. Mindenki büszke lehet magára és a városára. Köszönöm, hogy ennyien segítik Csengét, akiben egyébként hihetetlen akarat van, biztos, hogy meggyógyul – szólt a résztvevőkhöz a városvezető.

Az esemény szervezésében nagy részt vállalt a Szolnoki Sportcentrum, a társaság ügyvezető igazgatója , mint mondta, büszke, hogy részesei lehetnek ennek a nagyszerű dolognak.

– Örülök, hogy itt vagyunk, hogy itt vagytok, hogy fontosnak tartottátok azt, hogy segítsetek – emelte ki Rózsa József.

A jótékonysági eseményen részt vett Rivasz-Tóth Norbert, a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola sokszoros magyar bajnok, olimpikon gerelyhajítója, aki sérülése miatt most nem futott, de támogatásáról biztosította a fiatal lányt. És voltak még, akik ezúttal futás nélkül nyújtottak segítő kezet, az esemény idején lehetett pénzzel támogatni Csengét, a nevezési díjakból és támogatásokból szombat délelőtt 688 ezer forint gyűlt össze a fiatal lány javára. A Tesz-Vesz Alapítványon keresztül a jövőben is lehet részére támogatást nyújtani.