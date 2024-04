Szászbereken is ünneplik a költészet napját. Többféle módon verselnek a településen élők.

A napokban tartották a jászsági klub tisztújító közgyűlését. A Jászberényi KSE elnöki feladatait a következő négy évben Szántai Attila látja majd el.

Jogsi nélkül ült autóba egy férfi Zagyvarékason, elkapták a rendőrök.

A törökszentmiklósi származású szépség három gyermek édesanyja, feleség, háztartást vezet és dolgozik is. Mindemellett legalább hetente párszor igyekszik időt szánni a sportolásra is, hiszen számára ez egy feltöltődést jelentő program.

Az évek óta sikeresen szervezi meg a TE SZEDD! tavaszi akcióját a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület. Nagy Lajos alelnöktől és Kása Attila titkártól megtudtuk, a múlt hét pénteken és szombaton tartott köztisztasági naphoz a Petőfi Vadásztársaság és a város iskolái és kisebb csoportokban a lakosság is csatlakozott.

Április 11-e több szempontból is ünnepnap. Ezen a napon született József Attila, az egyik legtehetségesebb és legmeghatározóbb magyar költőnk. Az ő tiszteletére ünneplejük ezen a napon évről évre a Költészet napját.

Hamarosan elkezdődhet az 1926-ban épült régi víztorony részleges felújítása Törökszentmiklóson. A használaton kívüli építmény szerkezeti megerősítésére azért van szükség, mert az évek során nagyon leromlott az állapota. A bontás költsége ráadául nagyjából a megerősítésével egyezne meg.

Folytatódnak a szolnoki Nagy Imre krt. és Jósika úti csomópontban lévő jelzőlámpás forgalomirányítás átalakításának kivitelezési munkái.

A korábbi árhullám levonulása után rengeteg pangóvíz, vagyis igazi szúnyogkeltetők maradtak Tiszapüspöki árterében. Az önkormányzat ezért az idei szezonban szúnyoginvázióra számít a strand környékén, ugyanis természetvédelmi övezet lévén csak engedéllyel, és csak ritkán lehet gyéríteni a területen. És a tavaszi zöldár még meg sem érkezett...

Év elején jártunk utoljára a Kuncsorbán élő Galántai házaspárnál, akik különleges házikedvencet választottak maguknak. Momó, a szibériai csíkos mókus vagy burunduk, még mindig a mogyorót tartja a legfinomabb csemegének.

„Óriási köszönet a roma lányoknak és asszonyoknak, kiknek fáradságos munkája nélkül Szolnok közterületei sokkal gondozatlanabbak, szemetesebbek lennének!” – hangoztatta a polgármester, valamint a városüzemeltetési társaság vezetője a Tücsök úti közösségi házban a napokban megtartott lakossági fórumon.

Egykor Illyés Gyula is tippeket adott neki és hallgatótársainak, hogyan feleljenek Kozmutza Flóra vizsgáin. Generációk sorát tanította szép beszédre, szavalásra, színpadi, rádiós, valamint televíziós szereplésre. Munkájára mindig is hivatásként tekintett Venczelné Polgár Anna. A szolnoki beszédtechnika tanár életútja, találkozásai, történetei egyértelműen megmutatják: szépen beszélni érdemes és a mai kor emberéneki is igénye van rá.

Vitte a talicskát, a biciklit, a vasat és a pénzt is az a jászkiséri fiatal, aki a lopásokhoz ablakokat sem volt rest betörni. A jászsági rendőrök elfogták, és őrizetbe vették a sorozattolvajt.

A 150 éves Jász Múzeum különleges programmal készült a magyar irodalom és költészet jeles napjára.

Teljes erőbedobással, és igen hirtelen érkezett meg idén a tavasz, amit a császárfa virágai is észleltek. Egy szolnoki házaspár kertjében teljesen virágba borultak az égbe magasodó fák.

Konyhakerti vetőmagadományt kapott nemrég tizen­öt nehéz sorsú család a Jászkiséri Etnikai Szervezet jóvoltából. Az évek óta futó kezdeményezés célja többek között az önellátás ösztönzése és a kertkultúra fejlesztése. A minap a programban részt vevő családoknál jártunk, és megnéztük az elvetett magokból szárba szökkent növényeket.