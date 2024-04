Dévai Szilvia, az egyik belvárosi ékszerház üzletvezetője arról számolt be hírportálunknak, hogy a ballagáshoz közeledve egyre nagyobb az érdeklődés ékszereik iránt.

Idén is sokan az ékszereket választják ballagási ajándékként

Fotó: Nagy Balázs

– A vásárlóink nagyon szeretnek értékeket adni a jeles alkalmakra, így a ballagás is egy olyan tradíció az emberek életében, amelyre sokan egyedi meglepetéssel készülnek – fejtette ki Dévai Szilvia üzletvezető.

Mi sem lehetne értékesebb és szebb egy olyan ékszernél, amit évtizedekig hordhat egy ember? Ballagás idején is az arany ékszereknek növekedik meg ilyenkor a kereslete.

– Az, hogy ki milyen típusú ékszert választ, egyénfüggő. Sokan ugyanis igazodnak az ajándékozott fél ízléséhez, ebből adódóan népszerű az arany nyaklánc, karkötő, fülbevaló és gyűrű is. Sőt, az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a férfiak is egyre több ékszert viselnek. Ennek okán a fiatal, ballagó fiúknak is sűrűn keresnek nyakláncokat és kifinomult órákat – fogalmazott.

A virágboltok esetében a ballagási szezon három időszakra bontható, május elején a középiskolások, a hónap végén az óvodások, majd június második felében az általános iskolások búcsúznak az oktatási intézménytől.

– A középiskolások esetében a legnagyobb a kreativitás lehetősége, az élővirágok mellett sokan selyemvirágból maradandóbb csokrokat kérnek– számolt be tapasztalatairól a cibakházi Lakatos Roland, virágüzlet tulajdonos.

A fő díszítőelem a ballagási kalapos bagoly, a csokoládé, az italok, illetve a lufi.

– Szoktunk készpénzzel is díszíteni, átlátszó borítékba egyesével csomagoljuk a bankjegyeket és úgy kötjük a virágba – magyarázta.

Az egy szálastól a bokrétacsokorig mindenféle méretet készül ilyenkor. A fiúknak a fehér, a zöld és a kék, míg a lányoknak a rózsaszín, a piros és a sárga színeket használják. Mindemellett az emlékszalagok is igen kedveltek.

– Nemcsak hagyományos, hanem különleges csokrokat is készítek. Az egyik témám a rockerek világa volt, gitárral, halálfejjel – tekintett vissza korábbi munkájára.

Az árak az egyszerűbb ötezer forintos csokroktól kezdődnek. Lakatos Roland szerint a legszebbek a virágkosarak, melyekből alig akad rendelés.

Egy-két héttel a ballagás előtt rohanják meg a virágüzletet a szülők, most csak az utolsó hétvégén indult be a rendelés. Csütörtök délután érkezik a friss virág, pénteken hajnalban kezdem a csokrok kötését

– utalt a következő napokra Roland.