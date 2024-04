Pallagi Anna, a Verseghy Ferenc Gimnázium végzős tanulója jó érzésekkel hagyta el a napokban a Petőfi Irodalmi Múzeumot. Hogy mit csinált ott a szolnoki diák? Nos, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny irodalom tantárgyának döntőjében szerepelt. Előérzete pedig azért volt pozitív, mert sejtette: jól szerepelt a háromfordulós, lényegében az egész tanéven átívelő OKTV döntőjében.

Nagyszerűen szerepeltek a Verseghy Ferenc Gimnázium diákjai a 2023-2024-es OKTV-n

Fotó: Mészáros János

Jól sejtette. Már a második fordulóból is előkelő helyen jutott tovább témaválasztásával, Herczeg Ferenc drámáinak világával, amely témában alkotott fogalmazása révén a negyedik helyről várhatta a döntőt. Ott szóban védte meg fogalmazását, mégpedig olyan jól, hogy utóbb megnyerte a versenyt.

Az OKTV-győzelem nem gyakori, még a Verseghy Ferenc Gimnáziumban sem, átlagosan minden negyedik évre jut egy. Aligha meglepő hát, hogy Pogány Gyula, az iskola igazgatója büszkén adta át ennek apropóján kedden a Verseghy saját arany emlékérmét Pallagi Annának.

Persze nem csak ő kapott emlékérmet, hiszen a gimnáziumnak számos végzős tehetsége szerepelt kiválóan a tanulmányi versenyen.

A magyar irodalom különösen is erőssége volt az évfolyamnak, hiszen Axtom-Varga Hanna Klaudia a 19., Kicsi Eszter Katinka a 28., Kondacs Virág Dorottya a 12., Kondacs Réka Tünde a 24. helyen végzett a tantárgyban – utóbbi ráadásul magyar nyelv tantárgyban is indult, és az ötödik helyet szerezte meg. Duplázó volt Pallagi Anna is, aki az irodalmi győzelme mellé német nyelvből egy 22. helyet is szerzett.