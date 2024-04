– Jó napot kívánok, miben segíthetek? – fogadják a szolnoki rendelőintézetbe belépőket az intézmény munkatársai, akik a három, aulában álló sorszám-kiadó automatánál segítenek a pácienseknek.

Már működik az új járóbeteg-irányító rendszer a rendelőintézetben, ahol az intézmény munkatársai segítenek eligazodni a sorszám-kiadó automatáknál

Fotó: Mészáros János

– Nagyon jónak gondolom ezt az új rendszert, mert gyorsabb, és egyszerűbb felkerülni a szakrendelésre – mondta az egyik automatánál Hajdú Gabriella, aki férjét kísérte el az intézménybe.

Az automatába a TAJ-számot kell beütni, majd kiválasztani azt, hogy előjegyzésre, vagy betegfelvételre érkezett a páciens. Míg előbbi esetében azonnal a szakrendelésre irányítja a rendszer, addig betegfelvétel esetében a központi betegfelvételi irodához, vagyis a recepcióhoz ad sorszámot. Előjegyzést emellett telefonon is lehet kérni, reggel 7-től egészen délután 15 óráig.

Az új rendszer nagyon fontos célja, hogy tervezhető, kiszámítható legyen az ellátás ideje és időtartama. Ez azonban csak akkor működhet, ha maguk a páciensek is együttműködnek velünk. Nagyon fontos, hogy ha valaki egy időpontot elfogad például délután 13 órára, akkor ne reggel 8-ra érkezzen az intézménybe, mert akkor ugyanúgy a tömeg és a várakozás ideje generálódik

– hangsúlyozta dr. Mózer Erzsébet járóbetegellátási igazgató.

Hozzátette, kérik azt is, hogy az előjegyzett beteg az időpontja előtt maximum fél órával érkezzen, így próbálják minimalizálni a vizsgálatra várakozás idejét. A rendszer nagyon fontos eleme a központi betegfelvételi iroda. Jelenleg három munkatárs fogadja a telefonhívásokat, és közben adja személyesen is az előjegyzési időpontokat.

– Próbálunk ezen javítani, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy 11 óráig nagyon sokan jönnek személyesen időpontot kérni, miközben nagyon sokan hívják a telefonszámainkat is, ráadásul a legtöbb beteg is ilyenkor érkezik időpontra vizsgálatra. Az lenne a legfontosabb, hogy ők időben kerüljenek fel a szakrendelésekre. Ugyanakkor azt látjuk, hogy 12 óra után sokkal kevesebben telefonálnak előjegyzésért, és alig fordul meg páciens, aki személyesen kér időpontot. Szeretnénk a lakosság segítségét és együttműködését kérni azért, hogy kiegyensúlyozottabb lehessen a központi betegfelvételi iroda igénybevétele, vagyis ne csak reggel 7 órától 11 óráig hívjanak bennünket, hanem ezután is, egészen délután 15 óráig. Korábban valóban szűkebb időintervallumokban lehetett jelentkezni, de ez már nincs így.

Most reggel 7-től 15-ig folyamatosan lehet előjegyzést kérni – nyomatékosította a járóbetegellátási igazgató.

Dr. Mózer Erzsébet elmondta, szinte minden szakrendelést csatlakoztatták a rendszerbe, de a pszichiátriai gondozó, a radiológia és a laboratórium a korábbi rendszer szerint működik tovább. A sürgős betegek ellátása pedig az előjegyzett betegek ellátása között történik, az arra fenntartott időpontokban. Bővebb információ a szakrendelésekről a www.hetenyikorhaz.hu oldalon található.