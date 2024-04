Őszre készülhet el a Tiszaligeti Strandfürdő Szolnokon. A hírről, Szalay Ferenc polgármester bejelentéséről korábban már hírportálunkon is írtunk. Ahogyan arról is beszámoltunk, hogy a Városüzemeltetési Kft. cégvezetőjét kérték fel az üzemeltetésre, és hogy minél hatékonyabban a menedzselje a hátralévő munkálatokat.

Elkészült a Szaunavilág a szolnoki Tiszaligeti Strandfürdőben

Forrás: Részlet a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. videójából

Lits László az elmúlt hetekben többször is ellátogatott az épülő komplexumba, ahonnan videóbejegyzésekben számolt be az aktuális helyzetről a szolnokiaknak.

Legutóbb a szaunázás szerelmeseinek legnagyobb örömére azt jelentette be: elkészült a Szaunavilág.

– A Szaunavilágban a hagyományos két finn szauna mellett egy bioszauna, egy infraszauna és egy gőzfürdő is található. A finn szaunában húsznál többen is elférnek egyszerre, a bioszaunában fény-, zene- és aromaterápia is várja majd a vendégeket. Rendszeresen tartanak majd szaunaszeánszokat, s ezeket a szolgáltatásokat egy merülőmedence is kiegészíti – számolt be Lits László.

A Tiszaligeti Strandfürdő üzemeltetésével megbízott ügyvezető igazgató néhány nappal ezelőtt egy hasonló videóban jelentkezett be a fürdő vendégek által nem látogatható részéből, a konyhából, ahol, mint mondta, a nagy vendégforgalomra készülve komoly kapacitást építettek ki.