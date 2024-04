Szalay Ferenc polgármester a közelmúltban jelentette be közösségi oldalán, hogy a Fiumei úti iskola melletti két sor faház lebontása hamarosan megkezdődik. Helyére egy 72 férőhelyes parkolóterületet építenek, miközben a belváros zöldterületét is növelik, mert a beruházással egy közparkot is létrehoznak.

A Fiumei úti új parkolóterület betonrengetege közé és köré fás, ligetes parkot létesítenek

Forrás: SZVÜ

70 évvel ezelőtt is (újjá)épült Szolnok

Az elmúlt évtizedekre szentimentálisan visszaemlékező szebb korúak a két sor, fából készült felvonulási épületet mára már legendáriumba való emléktárgyaknak tekintik. A II. világháború után megkezdett újjáépítési hullám, majd a hatvanas-hetvenes években a kor építészeti stílusában modernizálódó Szolnok ez idő tájt majdhogynem zsúfolásig telve volt az ilyen építményekkel.