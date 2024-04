Szolgáltatás 1 órája

Megjött a hideg, több szolnoki társasházban sem akarták, hogy leálljon a fűtés

A hét elején még a nyarat idézte az időjárás, most viszont már zordabb arcát mutatja a tavasz. Ezért, bár a hivatalos fűtési idény véget ért, korai még kikapcsolni a fűtést otthon. Szolnokon is több társasházból is kérték a távhő szolgáltatót, egyelőre ne állítsák le a fűtést a lakásokban.

A szolgáltató tapasztalatai szerint hasonló volt az elmúlt fűtési szezon, mint az egy évvel korábbi Szolnokon, ahol jelenleg 9077 lakás távhőszolgáltatásáról gondoskodnak. – A 2022-23-as és a 2023-24-es fűtési szezont – márciusig bezárólag – összehasonlítva megállapítható, hogy az átlaghőmérséklet közel azonos volt. Előbbinél 6,2, utóbbinál pedig 5,75 Celsius-fok volt, viszont több évre visszamenőleg a fűtési szezonok átlaghőmérsékletei enyhe emelkedést mutatnak. A fűtés városi szinten a legutóbbi szezonban később indult és az előrejelzések alapján a leállás hamarabb következhet be, mint az előző évben, de ezt egyértelműen sosem lehet kijelenteni – mondták el a legutóbbi fűtési tapasztalatokkal kapcsolatban a Magyar Villamos Művek (MVM) Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. Szolnoki Üzemegységének illetékesei. Hozzátették: a visszatérő hűvös idő máris meghosszabbította az idényt, Szolnokon több társasházban kérték a szolgáltatás folytatását. Tíz fok átlaghőmérséklet alatt nem áll le a fűtés – Önkormányzati rendelet alapján a távhőszolgáltatónak a fűtési szolgáltatást a fűtési idényben, azaz október 15-től április 15-ig folyamatosan biztosítania kell. A fűtési időszak ettől egy-egy hónappal hosszabb, szeptember 15-től május 15-ig tart. Idényen kívül a fűtési szolgáltatást akkor kell elindítani és fenntartani, ha a napi átlaghőmérséklet tíz fok alá csökken, vagy két egymást követő napon át 12 fok alatt marad. Mindezek alapján az április 15. és május 15. közötti időszakban a fűtési szolgáltatást addig biztosítjuk, amíg valamelyik időjárási feltétel fennáll – magyarázták. Megtudtuk, hogy az időjárási körülményektől függetlenül az április 15. és május 15. közötti időszakban a társasházak közös képviselői (felhatalmazással rendelkező megbízottjai) írásban jelezhetik a távhőszolgáltató felé a szolgáltatás lemondására, valamint újraindítására vonatkozó kérésüket. Ezt a rendelkezésre álló műszaki feltételek alapján, valamint a vonatkozó városi rendelet betartásával tudják teljesíteni. Hasonlóan egyébként ősszel is (szeptember 15.-október 15.). Csőtörések miatt előfordult, hogy másfél napig nem volt víz és fűtés Az MVM OTSZ Zrt. Szolnoki Üzemegység munkatársainak az elmúlt fűtési idényben a szolgáltatás biztosítása mellett néhány nem várt eseménnyel is szembe kellett nézniük. Mindezek nehézséget okoztak, a beavatkozásokon túl az illetékesek köszönik az érintett ügyfelek türelmét és megértését. – Elsősorban a berendezések és a vezetékek kora miatt történtek a meghibásodások. Tavaly szeptemberben az idény egy kettős csőtöréssel kezdődött, a Széchenyi lakótelepen a Malom utca bejáratánál lévő gerincvezetéki csőszakasz volt érintett. A javítási munkák a teljes lvárosrészben 36, majd 33 óra üzemkiesést okoztak a melegvíz szolgáltatásban. Nem sokkal később, októberben a Körősi Csoma Sándor Általános Iskola előtt lévő használati melegvíz gerincvezetéken történt csőtörés. A javítási munka 12 óra üzemkiesést okozott a lakótelep több mint 3/4 részén a melegvíz szolgáltatásban. A meghibásodás, valamint a javítási munka a fűtési szolgáltatást nem érintette – számolt be a szolgáltató, hozzátéve, jelenleg a Széchenyi lakótelepen szintén a Malom utca bejáratánál lévő gerincvezetéki csőtörés javítási munkáinak előkészítése történik. Beváltak az okosmérők, idén minden lakásban átállnak Az MVM OTSZ Zrt. az elmúlt időszakban (2021. októberében vette át a szolgáltatást) számos változtatást végrehajtott. Ilyen volt, hogy okosmérőket szereltek fel a távhőfűtéses szolnoki lakásokban. – 2023-ban 7 590 lakásban 26 763 "okos" fűtési költségmegosztót, és 4 441 lakásban 6 505 „okos" melegvízmérőt építettek be a kollégáink. A tervek szerint idén további 4 357 lakásban 5 235 „okos" melegvízmérőt szerelnek még fel. Ezzel a szolgáltatási területen az összes lakossági melegvízmérő és költségmegosztó cseréje megvalósul – részletezték a számadatokat a cég illetékesei, akik a tapasztalatokról is beszámoltak. – Tekintettel arra, hogy jelentős komfortnövelő és korszerűsítő fejlesztésről van szó, ügyfél- és üzemeltetői szempontból egyaránt jók a visszajelzések. Néhány ellenőrzésen, hibaelhárításon kívül a fogyasztókat sokkal ritkábban kell felkeresnünk, zavarnunk, és nem utolsó sorban a mérés, valamint a költségosztás jóval pontosabb lett. A távkiolvasásnak köszönhetően az adatok zökkenőmentesen gyűlnek, könnyebb kezelni őket, így az elszámolások rendszere, ütemezése is fejlődött – hangsúlyozták.

