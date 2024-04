A csütörtöki szolnoki közgyűlés kezdetén az ülése résztvevő képviselők és meghívottak az életének 82. évében elhunyt, tüdőgyógyászként és háziorvosként is tevékenykedő dr. Lőrincz Ambrusra, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház egykori kardiológusára és részlegvezető főorvosára emlékeztek egy perces néma főhajtással.

Ezúttal sem volt hiány személyeskedő megjegyzésekben

Ezt követően a napirend előtti kérdések és felszólalások személyeskedő tartalma ismét előre vetítette, hogy a testületi ülés ezúttal is hosszúra nyúlik, a hangnem pedig nem lesz mindig baráti...

Bóka Éva független képviselő újfent az MSZP-s Györfi Mihály humánügyi alpolgármestertől érdeklődött eddigi, humán területen végzett tevékenységéről, melyet a városanya elégtelennek tart, és a városvezető reakcióival sem volt elégedett…

Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft., valamint a szolnoki NHSZ-csoport ügyvezető igazgatója a változó parkolási rendszerről számolt be

Fotó: Mészáros Géza

A Debreceni Egyetem és szolnoki önkormányzat együttműködési megállapodást köt – döntött az első előterjesztést megtárgyalva a közgyűlés. A keretszerződés aláírásához kapcsolódóan dr. habil Móré Marianna, az egyetem dékánja hangsúlyozta, hogy a felsőoktatási intézmény a Szolnok Campuson azokat a képzéseket fejleszti, melyek a jászkunsági vármegyeszékhely gazdaságának, munkaerő-piacának hasznosak. Jelenleg az egészségügyi, a szociális és a műszaki területeken indult szakok a legnépszerűbbek.

Szócsatározásokat hozott a beszámolóról szóló vita

Nem szakmai, hanem „pártoskodó” irányt vett a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolója. Ezért a testület döntését újabb hosszadalmas, „kampányszagú” szócsatározások előzték meg. A nemtelen és közgyűléshez méltatlan, régi botrányokat felvonultató „szereplések” pro és kontra is színre léptek. A személyeskedő hozzászólások sorát több alkalommal Szalay Ferenc polgármesternek kellett lezárnia.

A legszakmaibb gondolatokat főleg Töreki András (Fidesz-KDNP) iskolaigazgató/képviselő osztotta meg, aki köszönetét is tolmácsolta a gyermekjóléti és -védelmi rendszerben dolgozók felé.

A Debreceni Egyetemet a szolnoki közgyűlésen dr. habil Móré Marianna, az egyetem dékánja képviselte

Fotó: Mészáros Géza

A parkolási rend helyi paragrafusainak módosításáról szóló előterjesztést is elfogadták. A lakossági parkolási engedéllyel rendelkezők szeptembertől egy helyett két parkolási helyet is megjelölhetnek a lakóhelyük közelében. Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft., valamint a szolnoki NHSZ-csoport ügyvezető igazgatója arról is beszámolt, hogy a Várkonyi tér–Móra Ferenc út és a Boldog Sándor István körút által behatárolt területen egy hetvenkét férőhelyes új parkolóteret alakítanak ki, mely ráadásul jelentős méretű zöldfelület növeléssel is jár.

Ingyen használhatják tömegközlekedést a szolnoki diákok

Elfogadta a testület a város cégeinek tavalyi esztendőre vonatkozó gazdasági beszámolóját, melyek közül a legtöbb pozitív eredménnyel zárta a 2023-as évet. A közgyűlés döntése értelmében Szolnok tizenegy helyi alapítványát támogatja.

Arról is döntöttek, hogy szeptember elsejétől a szolnoki lakóhellyel rendelkező diákok ingyenesen utazhatnak a városi tömegközlekedésben.