Szolnok sem kivétel, ezt mutatják az előző évek tapasztalatai. A hagyományos városi szűrőprogramon magas a szív- és érrendszeri, szemészeti, bőgyógyászati és mozgásszervi problémákkal kiszűrt betegek száma, ami megfelel az országos népegészségügyi mutatóknak.

Balról: Takács Mária, MÁV Kórház és rendelőintézet megbízott igazgatója, Szalay Ferenc Szolnok polgármestere, Piroska Miklós, Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet igazgatója

Fotó: Nagy Balázs

– Ezért fontos a Tisza Szívvel Szolnokért! program – hangzott el az idei eseményről tartott sajtótájékoztatón kedden délelőtt. A betegségmegelőző szűrővizsgálatokra április 15-19-ig a város különböző pontjain várják a lakosokat.

– A saját szűrőprogramunk nagy múltra tekint vissza. Folytatjuk a hagyományt. Biztos vagyok benne, hogy sok embernek megmentette az életét, s ez most is így lehet. Mert jó, ha kiderül, hogy mit kell tenni az egészségünkért, ha valami baj van, de persze még jobb, ha kiderül, hogy minden rendben van. Ezért éljenek a lehetőséggel és menjenek a szűrővizsgálatokra – emelte ki a program fontosságát Szalay Ferenc polgármester, aki megköszönte minden, a programban dolgozó egészségügyi szakember munkáját.

A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet igazgatója is köszönetét fejezte ki azoknak, akik tesznek a lakosság egészségmegőrzéséért, s utalt a városvezetéssel való együttműködésre is. – Ez a program mutatja, hogy az önkormányzat és a városi kórházak milyen hasznos lehetőséget nyújtanak a szolnokiaknak – emelte ki Piroska Miklós, aki rámutatott: a program fókuszában a szív- és érrendszeri egészség áll. Ennek kapcsán figyelembe ajánlotta prof. dr. Papp Előd kardiológus osztályvezető főorvos a témában, a nyitónapon tartott előadását.

Idén a MÁV Kórház és rendelőintézet is csatlakozott a programhoz. Ahogy a sajtótájékoztatón az intézmény megbízott igazgatója kiemelte: nagyon megtisztelő, hogy egy ilyen hagyományos rendezvénynek részesei lehetnek. – Gondolkodtam, hogyan férhetünk bele mozgásszervi szakkórházként ebbe a programba. A válasz az, hogy a mozgásnak bizony szerepe van abban, hogy a szív jól működjön, márpedig mi a mozgásszervekre koncentrálunk és ezeket vizsgáljuk majd – emelte ki Takács Mária.

Az immár tizenötödik alkalommal megrendezett programra április 15-től 19-ig várják a lakosokat. Nyitórendezvényként prof. dr. Papp Előd a vármegyei kórház kardiológus osztályvezető főorvosának előadását hallgathatják meg az érdeklődők délelőtt tizenegy órától az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Aznap délután öt óráig ebben az intézményben tartják a szűrővizsgálatokat is. Április 16-án délután kettőtől ötig a Széchenyi Zöld Házban, április 17-én pedig szintén délután kettő és öt óra között a Szolnoki Kodály Zoltán Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskolában várják a szűrésre jelentkezőket. Április 18-án 14-17-ig a VOKE Művelődési Központ, majd április 19-én délután kettőtől ötig a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ad otthont a szűréseknek.

Idén is számos szűrési lehetőséget kínálnak, a teljesség igénye nélkül lesz szív-és érrendszeri-, légzésfunkció-, hallás-, látásélesség-vizsgálat, de lesz dietetikai- és demencia tanácsadás is. A nyitónapon ortopédiai szűrésen, gyógytorna tanácsadáson és lisztérzékenység-szűrésen is részt vehetnek majd az érdeklődők.