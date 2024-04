Összegyűjtöttünk néhány remek kirándulóhelyet

Akik pedig olyan szerencsések, hogy lesz idejük kirándulni egy jót a családdal együtt, azok számára összegyűjtöttünk néhány remek kirándulóhelyet: a Jászkunság számos pontja csábít a természet megismerésére. Jó néhány tanösvényt és túraútvonalat érdemes felfedezni, meglátogatni. Ilyen például Tiszafürednél a Tiszavirág Ártéri Sétaút, ami a Szabics kikötőből indul, vagy éppen a tizenkét állomásos Örvényi pákász tanösvény, melynek kiindulópontja az előzőével megegyezik.

A szolnoki Nefag- és a karcagi parkerdő is kellemes sétára invitál. Ez utóbbi egy hat méter magas, kétszáz méter hosszú lombkoronasétánnyal is rendelkezik, mely ingyenesen látogatható. A Rákóczifalvánál húzódó Tisza-parti tanösvény a szőke folyó árterének élővilágát mutatja be, gyalogosan és kerékpárral is be lehet járni vízállástól függően az év bármely napján.