Április 17-én, szerdán tartotta soros, nyílt ülését Jászberény képviselő-testülete. A grémium egyebek mellett megvitatta és elfogadta a város közbiztonságának helyzetéről és a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló rendőrségi beszámolót, melyet dr. Nagy Ernő rendőr alezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője szóban kiegészített.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

– Jászberény közigazgatási területén 2023-ban összesen 450 bűncselekményt regisztrált a Jászberényi Rendőrkapitányság. Ez mintegy 7,4 százalékos emelkedést jelent a 2022-es évhez képest. Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények domináltak – kezdte a kapitányságvezető. A beszámolóból megtudtuk, hogy a regisztrált lopások száma tavaly 16 százalékkal emelkedett. Ezen belül a lakásbetörések száma nagymértékben csökkent, mivel 2022-ben 25 lakásbetörés történt, míg 2023-ban csak 11 eset. Az országos tendenciához hasonlóan, Jászberényben is emelkedett az online térben elkövetett csalások száma. Visszaszorítására országos kiberszervezet alakult a rendőrségen belül. Emberölés, embercsempészés, halált okozó testi sértés nem történt a városban. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt kettőt rögzítettek.

Garázdaság a 2022-es 29 esethez képest tavaly 23 alkalommal fordult elő. A testi sértések, rongálások száma szintén csökkenést mutat 2023-ban. A Jászberényi Rendőrkapitányságon az összes bűncselekményt tekintve a nyomozáseredményi mutató 2022-ben 64, míg 2023-ban 60,4 százalék, mely 3,6 százalékpontos csökkenést mutat. A rendőrség az előző évekhez hasonlóan az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fektetett a közterületi jelenlétre. Ezt a Készenléti Rendőrség állománya is támogatta, a térségben 163 alkalommal voltak jelen, közel 1300 órában teljesítettek szolgálatot – olvasható az összefoglalóban.

A közlekedésbiztonsággal kapcsolatban Dr. Nagy Ernő a tanácskozáson értékként emelte ki, hogy az előző évben nem történt halálos közlekedési baleset Jászberényben, valamint a súlyos sérülést eredményező balesetek száma is felére csökkent. Ittasan okozott személyi sérüléses balesetet nem regisztráltak. A kapitányságvezető egyebek mellett kitért a rendőrség bűn- és baleset-megelőzési tevékenységére, az iskolaőrség feladataira, eredményeire.

Fokozza a közterületi jelenlétet a rendőrség

A képviselők ezúttal is több javaslatot megfogalmaztak a város közbiztonságának javítása érdekében. Felmerült az Idősügyi Tanács és a helyi rendőrség együttműködése a bűnmegelőzésben. A döntéshozók tolmácsolták a fokozottabb közterületi rendőri jelenlétre vonatkozó lakossági igényeket is. Erre reagálva Dr. Rádi Norbert dandártábornok, vármegyei rendőr-főkapitány elmondta, hogy az önkormányzattól kapott ötmillió forintos támogatást a közterületi szolgálat teljesítésére fordítják. Arról is tájékoztatott, hogy a Készenléti Rendőrség ismét szolgálatot teljesít majd a városban, jelenleg szálláshelyet keresnek számukra.

– Folyamatosan jelen lesznek a Jászberényi Rendőrkapitányság reagálási idejének a megtámogatására, a preventív rendőri jelenlét biztosítására – tette hozzá Dr. Rádi Norbert, vármegyei rendőr-főkapitány.