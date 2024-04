Az egész település életét pokollá tevő droghelyzet ellen tüntettek több mint egy hónappal ezelőtt Tiszaburán. Mint arról már hírportálunkon is beszámoltunk, a rengeteg hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű családnak otthont adó kistelepülésen megállíthatatlanul terjed a droghasználat, egyre többen használják az új pszichoaktív szereknek számító kábítószereket.

Pokollá teszi a község életét a kábítószer terjedése

A község vezetése megelégelte a helyzetet, Le a droggal! címmel meghirdetett békés demonstrációjukon mintegy 200 helybéli vett részt.

Mintegy 200 helyi lakos tüntetett a drogok ellen februárban Tiszaburán. Van remény a változásra?

Forrás: Tiszaburai önkormányzat

Akkor Farkas László polgármester és Bátki Márton, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjának helyi felelőse arról számolt be hírportálunknak, hogy a településen kialakult problémák zöme az elfajult droghelyzet miatt alakul ki Tiszaburán, a gondok ráadásul rengeteg családot érintenek.

Van remény? Mintha valami elindult volna a faluban

Egy hónap távlatából azt látni, hogy még ha rendkívül lassan is, de mintha elkezdődött volna valamilyen pozitív változás Tiszaburán. Bár a drog továbbra is rengeteg problémát okoz, Farkas László polgármester azonban reményt adó fejleményekről tudott beszámolni hírportálunknak.

Önkéntes alapon jelentkeztek a drogrehabilitációra

– A tüntetést követő hetekben többen is jelentkeztek az önkormányzatnál, hogy nem bírják tovább a jelenlegi állapotot. Már öten is elvonóra szeretnének menni – árulta el a településvezető. – Maga a folyamat úgy működik, hogy elsőként az önkormányzat felé kell jeleznie az érintettnek, vagy családjának a fennálló helyzetet. Ilyenkor egy addiktológus is megvizsgálja az illetőt, a szakember segítségével szűréseket és állapotfelméréseket végeznek. Ezt követően, körülbelül egy hónapon beül elindulhat az érintett rehabilitációja – sorolta Farkas László.

Az önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi kirendeltsége közös erővel dolgozik azon, hogy javuljon a droghelyzet Tiszaburán.

Elvonóvá alakítanák az egykori takarékszövetkezetet

– A probléma sajnos már annyira a település mindennapjainak részévé vált, hogy semmiképp sem szabad szemet hunyni felette – folytatta tovább Farkas László.

– Javarészt Budapesten, illetve a környékén akadnak olyan szenvedélybeteg-ellátó központok, melyek elérhetőek, így a fennálló helyzetre való tekintettel azt gondoljuk a legjobb megoldásnak, ha a településen is létesítünk egyet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi kirendeltsége és jómagam is azon dolgozunk, hogy a jövőben minden lehetőséget megvizsgáljunk, és mielőbb megteremtsük a lehetőségét egy szenvedélybeteg-ellátó központnak. A jelenlegi terveink alapján úgy gondoljuk, hogy az egykori takarékszövetkezet épülete megfelelő helyet biztosítana az elvonó számára. A célunk az, hogy a jövő évi normatívaigényléseknél már egy kész tervet tudjunk felmutatni – fűzte hozzá a településvezető.