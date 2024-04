Nem mindennapi dolog, hogy valaki hulladékból készít valóban használható tárgyakat. Az abádszalóki Telekes Attilának 2011-ben támadt az ötlete, hogy a Tisza-tó partját borító hulladékból értékes eszközöket kreáljon. Azóta kupakokból tollakat, PET-palackból pedig kulcstartókat varázsol 3D-nyomtatás segítségével.

A Tisza-tóból kihalászott hulladékokból készít használati tárgyakat Telekes Attila

Forrás: Beküldött fotó

– Véletlenszerűen jött az ötlet – kezdte mosolyogva Telekes Attila. – A kiskörei lakótelepen nőttem fel, így nem is csoda, hogy a Tisza számomra mindig is a megnyugvást jelentette. Az egyik nap, amikor rosszabb kedvem volt, kiültem az áradás idején a partjára. Csakhogy a megnyugvás helyett bosszankodás lett a vége, ugyanis rendkívül sok szeméttel találkoztam. Mindez 2011 környékén történhetett, amikor is úgy éreztem, hogy tenni kell ez ellen valamit. Programozóként mindig a megoldásokat keresem, és szenvedélyesen ügyelek arra, hogy a dolgok eredményesen végződjenek. Ekkor támadt az ötletem, hogy készíthetnék a hulladékból valamit, hiszen alapanyag az bőven akad… Jó pár évvel később, pontosabban 2022 környékén viszont tényleges cselekedetekre szántam el magam...

A honi zenei élet ikonja, Kovács Ákos is támogatta

Ismert zenészek, mint például Kovács Ákos, Kékkői Zalán és Bánfalvi Sándor is támogatták az abádszalóki fiatalember munkáját.

A tollkészítés igazi szerelemmé vált az életemben

– árulta el hírportálunknak Telekes Attila.

– A hulladékból készített műanyag tollaim olyan műhelymunkát kívánnak, mellyel az igazi, jó minőségűeket készítik. A legkülönlegesebb toll, amit eddig készítettem, az a Zenész névre hallgat. Hogy miért? Mert zenészek adtak hozzá alapanyagot. Az, hogy hogyan jött az ötlet, nagyon érdekes. Zenehallgatás közben épp azon gondolkoztam, milyen különleges alapanyagból dolgozhatnék, majd beugrott, hogy milyen menő lenne gitárpengetőt használni. Szoktam ugyanis szegmentált tollakat készíteni, és ezekhez régi plasztikkártyákat használok fel. De vajon mi lenne, ha pengetőből készülne? – gondoltam. Ennek apropóján fel is vettem a kapcsolatot Kékkői Zalán gitárossal, aki azonnal segítségemre sietett.

– Felvázoltam a tervemet, hogy szeretnék kérni pengetőt a toll szegmentálásához. Később pedig felvettem a kapcsolatot a kedvenc dobosommal, Bánfalvi Sándorral is. Kedvességének köszönhetően kérhettem tőle pár használt dobverőt, melyeket beépíthettem a tollaimba. Sándor elmesélte Kovács Ákosnak a történetemet, és ő is küldött számomra pár pengetőt, így a zenészek támogatásnak köszönhetően létrejöhetett a „Zenész” tollam.

Így változnak át a kupakok tollakká az abádszalóki műhelyben

Forrás: Beküldött fotó

Három óra kell hozzá, hogy elkészüljön egy írószer

A tóból kihalászott hulladékot otthona műhelyében dolgozza fel, olvasztja össze és önti újra formába. Tollak, színes használati tárgyak és sok más egyéb is készül a szemétből.

– Legalább három óra kell ahhoz, hogy elkészüljön egy írószer – magyarázta tovább. – Egyik nap csak a kupakokat válogatom, másnap megtakarítom, harmadik nap olvasztom őket, és mire eljutok a készítés folyamatáig, akkor nagyjából tizenöt hasáb jön ki – sorolta.

Hozzátette: ezek a hulladékok óriási károkat okoznak. Egy PET-palack elrothadása például négyszázötven évig is eltarthat.

– Úgy hiszem, hogy ezt észre kell vennünk! Fontosnak tartom tehát, hogy többet beszéljünk a témáról már az iskolákban is, hiszen a gyerekeknek tudniuk kell, hogy szükség van a tudatosságra és a környezetvédelmi intézkedésekre. A sokszor emlegetett jelmondatom szerint tehát „a Tisza megtisztítása nem kérdés, hanem feladat!”...