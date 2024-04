Elsősorban a város, de az egész Jászság szempontjából nagyon hangsúlyos az a fejlesztés, ami Újszászon valósult meg. A településre vezető út újult meg teljes hosszában.

Teljes hosszában megújult a Hunyadi út Újszászon. A szalagot Hubai Imre (balra), Dobozi Róbert (középen) és Pócs János vágták át

Fotó: Nagy Balázs

– Újszász egy remek kisváros, de az itt élők nem mindig érzik, hogy városban élnek. Bár több mint 25 éve városi rangunk van, való igaz, hogy nem mindig tud a település egy valódi kisvárosi léttel szolgálni. Ezen kell dolgoznunk. Azon, hogy az itt élők érzéseiben ez megváltozhasson – kezdte köszöntőjében Dobozi Róbert a szerdai útátadó ünnepségen.

A polgármester kiemelte, ez az útfejlesztés is ezt szolgálja, hiszen az érzés, ahogyan az ember egy településre érkezik, meghatározó.

– S hogy miért pont a Hunyadi út újult meg? A három bevezető utunk közül ez az önkormányzati út, és az itt élők nyolcvan százaléka használja azt. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez egy kisvároshoz méltó út legyen – hangsúlyozta a városvezető, aki szólt továbbá az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztésekről, azokról, melyek szintén az itt élők kényelmét szolgálják.

Köszöntőjében Pócs János jászsági országgyűlési képviselő is utalt az elmúlt években történt pozitív változásokra.

– Van egy mondás, miszerint, ha egy települést meg akarunk ismerni, nézzük meg a temetőt. Újszászon meg lehet nézni – utalt a honatya arra, hogy a temetőben és környékén is voltak fejlesztések. – De legalább ennyire fontos, hogy az ide érkezők, átutazók és természetesen a hazaérkezők milyen úton jutnak be a településre. Az az út most megújult és ez jó érzéssel tölti el az azon közlekedőket – hangsúlyozta Pócs János.