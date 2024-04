– Mindez azért volt egyedi, mert egész nap szomorkás és borult idő fogadott bennünket. Késő este azonban az ég kitisztult, és egy felhőlyukon keresztül varázslatos látvány fogadott – mesélte megkeresésünkre Szabó Szabolcs Zsolt.

Nem mindennapi fényáradattal találkozhattunk szerdán este

Fotó: Szabó Szabolcs Zsolt

– A Hold ugyanis csodálatos fényáradattal világította be az eget, engem is ámulatba ejtett, ennek hatására késztetést éreztem, hogy meg is örökítsem ezt a lenyűgöző pillanatot – tette hozzá a szakkörvezető.

A TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló Szolnok – Kopernikusz-kör lelkes közreműködői nem először kaptak lencsevégre látványos égi jelenséget: örökítettek már meg csodálatos üstököst, fényképeztek már le a szolnoki égen őrült táncot járó villámokat és a nemrég nálunk is láthatóvá vált sarki fényt is sikerült rögzíteniük.