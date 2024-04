A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnáziumba nem először települtek ki az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt illetékes területi szervezetei, ugyanis a Tisza parti alma materben a diákok és pedagógusok összefogásából szerveztek már önkéntes véradást a covid-időszak előtti években. A világjárvány után azonban most először került sor szolidaritási véradásra.

Négyen a 12-edikesek közül, akik osztálytársaik után az első véradásukra várnak

Fotó: Mészáros Géza

– Édesapám egyrészt rendszeres véradó, így van némi rálátásom az efféle nem anyagi adakozásra, másrészt óraadó drámatanár a gimnáziumban, így az ő segítségével a pedagógusokat is mozgósítani tudtuk az akcióra – szólaltattuk meg az életében először véradásra váró Szécsi Annát, az iskolai Diák Önkormányzat (DÖK) elnökét, a gimnáziumi véradás egyik szervezőjét. Aki életében először alig két hónappal ezelőtt adta vérét, ezért ezúttal csak figyelte és bátorította diáktársait a folyosón.

– Nagyon büszke vagyok a végzős diákokra, hiszen talán kényelmetlen lehet számukra e rendhagyó „tanóra”, ám nagyon sokan vállalkoztak a beavatásra, ami után többen akár rendszeres véradókká is válhatnak majd – mondta ezt már Bozsik Lászlóné angol-német szakos tanár, a nem mindennapi iskolai esemény másik szervezője.

Megtudtuk, hogy a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium négy végzős osztályába közel százhúsz fiatal jár. Közülük, mivel véradásra a 18. életévüket betöltöttek jelentkezhetnek, illetve egyéb kizáró okok – mint például hat hónapon belüli tetoválás-készítés, vagy piercing-behelyezés, véralvadás-gátló gyógyszer szedése, alacsony hemoglobin-szint – közel félszázan lehettek potenciális donorok, végül huszonhármuk vérét sikerült is levenniük a szakembereknek. Mindannyian első véradók lettek, ezért emléklapot is kaptak a folyadékpótló frissítő ital és a müzliszeletek mellé. A tanárok közül tízen jelentkeztek véradásra.

– Hivatalosan harmincszor adtam már vért. Nem a legkellemesebb érzés ez a pár perc a testnek, de hosszan tartó felüdülés a léleknek, hiszen másokon segíteni számomra mindig öröm és élmény – hangsúlyozta Jegesi László testnevelő tanár, hozzátéve, ezáltal is példát szeretnée mutatni a fiataloknak!

Gulácsiné Molnár Etelka vármegyei véradószervező-koordinátor (balról) és Szécsi Anna DÖK-elnök, a véradónap egyik szervezője

Fotó: Mészáros Géza

– A mi családunkban, tudomásom szerint szinte mindenki véradó. A mintát első sorban tőlük kaptam, de van egy másik ok is, hogy rászántam magam e nemes cselekedetre – beszélt vállalásáról Almási Nándor, miután túl volt már a véradáson. A fiatalember elmondta, hogy barátnője vérszegény, így akár számára irányítottan, vagy hasonló sorstársainak is tud segíteni.

– Orvosi pályára készülök, nekem így szinte kötelező a véradás – vélekedett Sokvári Melitta. – Debrecenbe, az általános orvosira szeretnék menni, majd kiderül a felvételin, sikerül-e az elképzelésem. Egy másik elgondolásomat már teljesítettem. Valamikor tizenhat évesen elhatároztam, hogy ha betöltöm az előírt 18. évemet, véradó leszek. Egyrészt a véradás számomra is hasznos, ráadásul másoknak is tudok segíteni vele – magyarázta Melitta.

– Örülünk, hogy néhány év elteltével újra kitelepülhettünk ide, a Verseghy Ferenc Gimnáziumba, és örülünk annak, hogy újabb első véradókat köszönthetünk – válaszolt érdeklődésünkre Gulácsiné Molnár Etelka vármegyei véradószervező-koordinátor. – Egyeztetések után sok helyre megyünk és települünk ki a térségbe. Úgy harminc fő az a szám, ami optimális ahhoz, hogy eszközökkel, műszerekkel, laborfelszerelésekkel felpakolva egy-egy helyszínre utazzunk. A vármegyében több iskola is szervezett már a közelmúltban csoportos véradó-napot, amelyen nagyon lelkesen, a segítségadást értően kezelve nyújtották kezüket munkatársainknak – szögezte le a véradószervező-koordinátor.

A 12.A. osztályos Almási Nándor számára nem volt kérdés, hogy ha eléri a felnőtt korát, vért adjon. Barátnőjének, de akár másoknak is, ha segítségre szorulnak

Fotó: Mészáros Géza

Mi szükséges ahhoz, hogy valaki véradó legyen?

Véradásra jelentkezhet minden 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú egészséges felnőtt személy. Évente a férfiak akár 5-ször, nők legfeljebb 4-szer adhatnak vért. Két teljes véradás között legkevesebb 56 napnak kell eltelnie. Véradás előtt lehet enni, sőt kell, lehetőleg ne zsíros, nehéz ételt. Nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot igyon a donor. Ha ezt nem tette meg, akkor célszerű a véradás előtt a véradóknak kikészített folyadékból hozzávetőleg fél litert elfogyasztani. Ha nem evett, akkor néhány darab kekszet is célszerű enni. Alkalmanként 450 ml +/-45 ml és még négy kémcsőnyi vér (utólagos ellenőrző vizsgálatokhoz) vér levételére kerül sor.