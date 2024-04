Minden klappolt, mégis többre vágyott...

– Közben pedig edzősködtem is. A karrierem is szárnyalni kezdett, Heidelbergben az ifjúsági korosztályt edzhettem. A csapataim egyre ügyesebbek lettek, majd 2020-ban az egyik német tanítványom, Johanna Debus német bajnok lett, és kvalifikálta magát az ifjúsági világbajnokságra, ahol harmadik helyet szerzett. Mindenem megvolt, amit a „nagykönyvben” megírtak, mégis úgy éreztem, hogy ennél többre vágyom... Mivel Magyarországon nem találtam meg a számításaim, és ugyanez igaz volt Németországra is, úgy döntöttünk Kimmel, hogy keresünk egy helyet a világban, ahol végleg letelepedhetünk. Ehhez azonban arra volt szükség, hogy felfedezzük az országokat, így hát nekivágtunk egy hatalmas kalandnak!

Eladták mindenüket, és belevágtak

A szolnoki származású fiatalember szerint nem érdemes várni a tökéletes pillanatra, egyszerűen csak meg kell valósítani vágyainkat...

– Az első sokkos élményünk akkor adódott, amikor eladtuk mindenünket, és rájöttünk, hogy lakáskulcs sincs a zsebünkben – emlékezett vissza 2022 tavaszára Márk. – A nulladik állomás Magyarország volt. Hazavittük szüleimhez kutyánkat Chilit, akit rettentő nehéz volt magunk mögött hagynunk, tudva, hogy évek múltán találkozunk vele legközelebb. Elköszöntünk a családunktól, és 2022 áprilisában nekivágtunk Amerikának!

Los Angeles rögtön óriási csalódás volt

A jegyespár egy távoli földrészben nem a félelmetes ismeretlent látja, hanem a kalandot, a szépséget és a felfedezés örömét.

– Las Vegasban kezdtünk, majd megnéztük Los Angelest. Azt kell hogy mondjam, ez a város volt a legnagyobb csalódás az egész utunk során – árulta el a világutazó. – Hogy miért? Ugyan számos különleges hely van a városban, amit mi meg is látogattunk, azonban nagyon piszkos, és rengeteg hajléktalannal találkozni. Idővel a nemzeti parkokon keresztül továbbutaztunk San Franciscóba, ahol megkértem Kim kezét, így a város mindig is a szívünk csücske marad – mesélte mosolyogva Márk.

Később átrepültek Chicagóba, ahonnal átbuszoztak Detroitba.

Megtapasztalták az igazi Amerikát

– A párom egy évig élt ott cserediákként, így meglátogattuk régi fogadócsaládját. Ebben a térségben jóval visszafogottabb a turizmus, így ott tudtuk igazán megtapasztalni az amerikai életérzést. Azután New Yorkban töltöttünk egy hetet, majd Floridán keresztül Miamiba érkeztünk. Nagyon élveztük az utat, Amerika valóban csodálatos hely, azonban mérhetetlenül drága... Az éttermekben húsz százalék borravalót kérnek, és a szállások árai is az egekben járnak. Úgy tudunk spórolni a költségeinken, hogy a közösségi oldalon felkerestünk olyan csoportokat, melyeket Amerikában élő magyarok alkotnak – idézte fel azt az időszakot Márk.

Kint élő magyarok segítettek nekik

– Mindenhol elmeséltük a történetünket, és felajánlottuk, hogy egy kis munkáért cserébe örülnénk, ha egy-két éjszakára hajlékot kaphatnánk. Ez végül olyan jól sikerült, hogy Floridában három helyen is sikerült szállást találnunk! Számos kint élő magyar ember történetét megismertük, akik az országba vándoroltak a jobb élet reményében. Nagyon kalandos és izgalmas időszak volt ez számunkra – vallotta be a szolnoki utazó.

– Később megnéztük Costa Ricát, Panamát, Kolumbiát, Perut, Bolíviát és Chilét is. Ezek közül Kolumbia az egyik legcsodálatosabb helynek bizonyult számunkra – mondta Márk, majd arról beszélt, hogy ezután pénz hiányában Ausztráliába utaztak, ahol közel egy évre letelepedtek, és dolgozni kezdtek.

Elfogyott a pénzük, de nem estek kétségbe

– Pont annyi pénzünk maradt, hogy elrepüljünk Sydneybe, ahol dolgozni kezdtünk. Tíz hónapon keresztül otthonunknak tudhattuk ezt a csodálatos országot – folytatta történetüket a fiatal „felfedező”. – Kimmel minden gondolkodás nélkül otthonunknak választanánk, ha közelebb lenne Európához. Nehéz szavakkal kifejezni, de úgy érezzük, hogy ez az ország számunkra a földi paradicsom. Egyrészt mindig meleg van, másrészt pedig az emberek nagyon kedvesek és lazák. Képzeljük el azt a szituációt, hogy elmegyünk reggel dolgozni, majd délután az első dolgunk, hogy felvegyük a szörfdeszkát, és lemenjünk a partra szörfözni... Ki ne imádná ezt?

Mélypontokat is megéltek a nagy utazás során

Ausztrália után nyolc hónapot töltöttek Új-Zélandon, majd Ázsia következett a sorban: Szingapúr, Malajzia, Thaiföld, Laosz és Vietnám.

– Gyönyörű utazásban, és rengeteg kalandban volt részünk, azonban számos mélypontot is megéltünk az út során – mesélte tovább elérzékenyülve Márk. – A legrosszabbak a karácsonyi időszakok, amit mindenki a családjával tölt...

Márk azt is elárulta, hogy májusban véget ér a kalandjuk, és hazautaznak Magyarországra.

Kínát még útba ejtik, majd hazatérnek

– Addig is van még tervünk: még megnézzük Kínát, Törökországot, Bulgáriát, majd Románián keresztül indulunk haza. Hosszú távú célunk az, hogy Németországban telepedjünk le, ahol szeretnénk létrehozni saját kávéüzemünket, hiszen Ausztráliában jómagam baristaként dolgoztam, és Costa Ricán bőven belekóstoltunk a kávékészítés rejtelmeibe, hatalmas szenvedélyünkké vált.

Kim Braun és Bíró Márk nagy utazása tehát a végéhez közeledik, élményeiket azonban már senki sem veheti el tőlük. Rendkívül fiatalon merték maguk mögött hagyni a szürke hétköznapokat, hogy megtapasztalják az igazi szabadságot, felfedezzék a világot és azzal együtt az emberek jóságát és segítőkészségét...