Mintha havazna, fehéredik sokfelé a táj Szolnoknál is. Az utóbbi napokban látványosan beindult a nyárfák virágzása, s vele együtt a termésképződés is. A magokat vattaszerű fehér szőrök repítik tova, sokszor termőfáiktól igen messzire. Szállnak a fehér szöszök a városban is, de igazán látványosan a nyárfás területeken figyelhető meg a jelenség. Többek között a Zagyva mentén is szinte hózáporszerű a jelenség, ahol sorakoznak a nyárfák. Kifehéredik a talaj, fehér szöszlabdacsok görögnek. A medréből kifutó folyón szösztutajok úsznak, a vízben álló fák és bokrok ágainál, valamint a part mentén szigetekké állnak össze.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Bár a fehér szöszök sokaknál okozhatnak tüsszögést, valójában nem ezek okolhatók az allergiás reakciókért, hanem a virágzás során képződő pollenek, melyektől e fehér szöszök valójában már mentesek.