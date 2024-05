Még április 22-én, illetve május 13-án szerveztek ingyenes, allergia kimutatására alkalmas vizsgálatokat a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesitett Gyógyító-Megelőző Intézetben. Mint arról dr. Csordás Melinda, az intézmény igazgatója tájékoztatott, azok, akik erre a két napra már nem kaptak időpontot sem maradtak le a szűrésről, hiszen minden hétfőn rendelési időben is kérhetik azt.

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Allergia esetén tanácsot kap az érintett

A páciensek az ingyenes allergiavizsgálatra az EGYMI telefonszámán egyeztethetnek időpontot.

A tesztre kortól függetlenül bárki jelentkezhet, akár tünet nélkül is. A vizsgálat dr. Szabó Károly vezetésével zajlik, miután bebizonyosodik, hogy a páciens allergiás valamire, tájékoztatást is kap a kezelés módjáról. Az allergia ma már népbetegségnek számít, vármegyénkben is évről-évre egyre többen szenvednek valamilyen formájától.