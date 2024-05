Több új lakóval is bővült a vadaspark területe

Bár az alpakák népszerűségét nem lehet felülmúlni, más fajokkal is bővül a Bagolyvár Vadaspark. Az elmúlt időszakban a nőstény emu mellé egy hím érkezett. Sipos Csaba arról számolt be, hogy a két egyed még az ismerkedés fázisában vannak, így egyelőre nem engedik össze őket. Az elmúlt hetekben egyébként két zsírfarkú juhval és két vidrával is gazdagodott a vadaspark.