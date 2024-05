Egészségügyi okokból nem vállalta az indulást a polgármesteri székért az idei önkormányzati választáson Bruna László, a település jelenlegi vezetője, helyette Bíró Zoltán alpolgármester indul a posztért a Fidesz-KDNP jelöltjeként.

Bíró Zoltán jelenlegi alpolgármester indul a településvezetői posztért idén, a Fidesz-KDNP színeiben

Fotó: Mészáros János

– Azért döntöttem így, mert mindig is csapatjátékosnak tartottam magam, a csapatunk felkért erre a feladatra, én pedig elfogadtam. Nem szerettem volna cserbenhagyni sem őket, sem a falut. Reméljük, a tiszabőiek is látják, hogy az elmúlt 5 évben azelőtt soha nem látott mértékben valósultak meg beruházások a településünkön. Hazai, száz százalékos támogatású pályázatokból több, mint 311 millió forintnyi ékezett a faluba. Megépült a nagy tornaterem, utak, járdák, valamint az orvosi rendelő és eszközei is megújultak. A Terület-és Települési Operatív Program pályázataiból pedig körülbelül 1.5 és 2 milliárd forint között sikerült forrást nyerni a különböző beruházásokra, és nem beszéltünk még a velünk kiváló együttműködésben dolgozó Magyar Máltai Szeretetszolgálat által hozott fejlesztésekről – sorolta Bíró Zoltán. Hozzátette, képviselőjelöltjeik mindegyikének sikerült leadnia a szükséges számú aláírást.