A nagyrévi Liget és az Álmos út már szinte járhatatlan volt, ezért is gondolta úgy a település vezetése, hogy pályázik az aszfaltozásra. A beruházásra a TOP Plusz programban közel 51 millió forintot nyertek.

A Liget és Álmos út aszfaltozással vált járhatóbbá, átadó ünnepséget is tartottak

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

– Nagy lépés nekünk, hogy ismét a belterületi úthálózat egy újabb szakaszát sikerült aszfaltozni – mondta a csütörtöki átadó ünnepségen Burka István polgármester. Nem szeretnének itt megállni, további lehetőséget keresnek a fejlesztési ötleteikhez.

– A testületi ülésen döntöttünk, hogy a Zöld és a Tópart út felújítására pályázatot nyújtunk be – mutatott előre.

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő kiemelte, az elmúlt évben az óvoda energetikai felújítása készült el, most a belterületi úthálózat fejlesztéséről beszélhetünk. Sőt a Vidékfejlesztési Programban egy külterületi szakasz is járhatóvá vált. Hozzátette: kisléptékű beruházásokkal válik élhetőbbé a település, melyen a helyi közösség összekovácsolása is sokat segít.