– Ismert sportolók járják az országot, különböző iskolákban avanzsálnak testnevelés tanárrá és tartanak rendhagyó órákat – mondta Doboss Anikó Tímea, az intézmény közismereti oktatásért felelős igazgatóhelyettese. Az iskola megkereste a szervezőket, hogy szívesen csatlakozna a programhoz, válaszként pedig Lőrincz Viktor olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok birkózó jelezte, hogy szívesen tart foglalkozást az iskolában.

Lőrincz Viktor olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok birkózó munkával teli, de játékos hangulatú órát igyekszik tartani

Fotó: Nagy Balázs

– Minden pénteken a kilencedik osztálynak van testnevelés órája, most sem lesz ez másképp. Ezúttal azonban Lőrinc Viktor vezényli ezt a negyvenöt percet – folytatta az igazgatóhelyettes. Hozzátette, az óra alapfelépítése a hagyományos irányt követi, de a sportoló egyéb elemekkel is színesíti a feladatokat.

A programsorozat legfontosabb célja az, hogy minél több fiatalban tudatosítsa a mindennapos mozgás, sportolás fontosságát.

– Emellett ezzel szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy az egészséges életmód szerves része a mozgás – részletezte Doboss Anikó Tímea. Hozzátette, az akció keretében némi motiváció gyanánt kisebb ajándékokkal is kedveskednek a diákoknak.

A bajnok jó hangulatú, de munkával töltött órára készül

Lőrincz Viktor lendületes, jó hangulatú órával készült. Ahogyan fogalmazott, játékosan, de komoly munkával tervezi eltölteni az előttük álló negyvenöt percet.

– Persze rengeteg meglepetéssel is készültünk, de ahhoz, hogy megkapják ezeket, bizony teljesíteniük is kell – árulta el mosolyogva. Az olimpikon hozzátette, elöljáróban sikerült megtudnia, hogy az iskolában a grundbirkózás alapjaival is szoktak foglalkozni, így néhány gyakorlat erejéig a birkózást is belecsempészi az órába. Lőrincz Viktor elmondta, ez már az ötödik alkalom, hogy testnevelő tanár bőrébe bújik.

– Szerencsére mindig jó hangulatban telnek az órák. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél inkább előtérbe kerüljön a mozgás jelentősége, főleg ebben a korosztályban – mondta.

A sportoló tapasztalatai szerint általában változatos felkészültség jellemzi a fiatalokat. Így mindig igyekszik az igényekhez igazítani az óra menetét.