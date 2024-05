Polgári Estre várták az érdeklődőket kedden este Mezőtúron. A rendezvényen a júniusi választástok tétjéről beszélt a közönségnek a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár. Dömötör Csaba Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő vendégeként érkezett a városba.

Herczeg Zsolt (balra) és Dömötör Csaba tartottak sajtótájékoztatót a közelgő választások kapcsán Mezőtúron

Fotó: Mészáros János

– Ma a választás tétjéről beszélgetünk a megjelent vendégekkel. Államtitkár úr arról szól majd, hogy miért fontos elmenni a az európai parlamenti és az önkormányzati választásokra – mondta előzetesként az országgyűlési képviselő a rendezvény előtti sajtótájékoztatón. A térségi honatya kiemelte: mindannyian békében és biztonságban szeretnénk élni, mert csak akkor lehet tervezni és célokat kitűzni. – Háborúban életek vesznek oda, és ott csak túlélésről lehet beszélni és nem pedig építkezésről – tette hozzá Herczeg Zsolt.

A béke és biztonság értékét emelte ki Dömötör Csaba is. Mint mondta: bár alapvetően nincs összefüggés a két terület között, de az igazság az, hogy az európai uniós és önkormányzati választások igenis szorosan kapcsolódnak egymással. – Soha ennyire nem függtek még össze az európai kérdések az önkormányzati kérdésekkel. Az, hogy Európa és az európai politika milyen irányt vesz a következő időszakban, az meghatározza egyes települések jövőjét, mozgásterét is, aminek egyik oka, hogy a háború közvetlen fizikai fenyegetést is jelent – fogalmazott a parlamenti államtitkár.

Rámutatott: sajnos az elmúlt hetekben, hónapokban a háború kiterjedéséhez kerültünk közelebb. – Formálódóban van egy NATO misszió, a NATO főtitkár Kijevben azt szorgalmazza, hogy fokozza Európa a fegyverszállításokat, a francia elnök nyíltan arról beszél, hogy európai katonákat is be lehetne vetni a hadszíntéren, egyre többször utalnak az atomfegyverek használatára. Közben az Egyesült Államokban egy hatvan milliárd dolláros háborús csomagot fogadtak el, amiből legalább huszonhárom milliárd dollárt fegyverküldésre fordítanának, ami egyértelműen nem a béke eljöttét segítené. S kiderült az is, hogy Lengyelország fogadna saját területén atomfegyvereket. Ezek a példák mutatják, hogy a háború kiterjedéséhez kerültünk közelebb – részletezte az államtitkár.

Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy a háborúnak ráadásul gazdasági vonatkozása is van. – A háborúra fordított összegeket máshonnan kell elvenni. Így különböző fejlesztési forrásokból például az önkormányzatoktól. Ugye így látszik, hogy valóban van összefüggés a két választás között – tette hozzá.

– Célunk, hogy Európa mielőbb térjen vissza a béke útjára, mert csak így juthatunk vissza arra az ütemes gazdasági növekedési útra, amin a járvány és háborús előtti időszakban jártunk. Ezért kérek mindenkit, hogy vegyen részt a választásokon június 9-én – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese.