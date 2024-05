A körülbelül 700 résztvevőt megmozgató kavalkádon természetesen részt vett a Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) is, a legtöbb – közel harminc – civil szervezetet felvonultatva, ezzel is érzékeltetve, milyen színes szűkebb hazánk civil élete. A csapatot Hubai Imre, a közgyűlés elnöke is elkísérte.

Középen dr. Molnár Beáta, a CKSZK vezetője, mellette jobbra Hubai Imre, körülöttük civil vezetők

Forrás: Beküldött fotó

A rendezvényen változatos szakmai programok várták a résztvevőket. Szó volt többek között a civil szervezetek és a kulturális örökség viszonyáról, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek kiaknázásáról, körüljárták, miként lehet a fiatalokat bevonni a civil életbe. A forprofit és nonprofit szféra együttműködése címmel műhelybeszélgetéseket tartottak. Voltak kulturális programok, focimeccs, koncertek, a standokon pedig a civil szervezetekkel ismerkedhetek meg az érdeklődők. Végezetül természetesen a Szentendrei Skanzen látnivalóival is megismerkedtek a résztvevők.

A rendezvény házigazdája Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt.

A Jászsági Pálinka Lovagrend is bemutatkozott a neves italokat felvonultatva

Forrás: Beküldött fotó

– Fontos számunkra, hogy ilyen országos eseményeken is be tudjuk mutatni a a köznyelvben csak Civil Házként emlegetett vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központunk munkáját – hangsúlyozta dr. Molnár Beáta, a központ vezetője.